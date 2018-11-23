“دبي لرعاية النساء والأطفال” تشارك في الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في فعاليات الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية .

وتضمنت مشاركة المؤسسة خلال هذا الأسبوع تنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة من بينها فعالية رئيسية للحملة في منتزه LEGOLAND بالإضافة لمجموعة من الورش والمحاضرات التوعوية في عدد من المدارس الحكومية التابعة لإمارة دبي إستفاد منها أكثر من 300 شخص من الطلبة والمهنيين وأولياء الأمور كما قامت مجموعة من المتطوعات بالتعاون مع المؤسسة بتقديم فعاليات ترفيهية تعليمية في المدارس المستهدفة.

كما وضعت المؤسسة عدد من المنصات في المدارس المستهدفة تم من خلالها التعريف بالمؤسسة والحملة وموضوعها بالإضافة إلى توزيع عدد من الأدلة التدريبية خاصة بالطلبة وأخرى بالمهنيين وكتيب توعوي للوالدين عن الوقاية من التنمر.

واستهدفت الفعالية الرئيسية للمؤسسة في LEGOLAND نحو 100 طالب وطالبة من المدارس الخاصة في إمارة دبي وتضمنت الفعالية ألعاب ترفيهية تعلم من خلالها الأطفال المشاركين مفاهيم مرتبطة بمواجهة سلوك التنمر مثل التعاطف والتسامح والاحترام وغيرها كما تم تقديم عرض مسرحي يتناول موضوع الخير والشر ومن ثم تم اختتام الفعالية بمناقشة العرض المسرحي مع الطلبة والطالبات وتكريمهم على منصة المسرح والتقاط صور جماعية تذكارية للأطفال مع عبارات إيجابية يحملها المشاركين مرتبطة بالتنمر.

ووجهت سعادة عفراء البسطي شكرها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها لهذا الحدث …مؤكدة أن جهود سموها في دعم القضايا المجتمعية بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص تعد نموذجا يفتخر بها كل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة كما يعكس أهمية مواجهة التنمر والتوعية به على مستوى الدولة.

وعبرت البسطي عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في هذه الحملة مؤكدة أن قضية التنمر أصبحت واحدة من أهم القضايا التي لا تشغل فقط أولياء الأمور بل والمجتمع ككل لما لها من تأثير على مستقبل الطلبة وتحصيلهم المعرفي وخاصة وأن هذه الفئة هي التي تقع عليها مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتميز في المستقبل.

وأوضحت أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بقضية التنمر في المدراس حيث بدأت منذ ثلاث سنوات في تنفيذ برنامج لمواجهة التنمر في المدارس على مدار العام عبر تنظيم مجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات والأنشطة التوعوية والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 1300 شخص من الطلبة والمهنيين وأولياء الأمور ..معربة عن شكرها لوزارة التربية والتعليم على دعمها لجهود المؤسسة في هذا المجال. وام