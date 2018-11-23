الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب بالخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة السودانية الخرطوم بوفد يترأسه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل .

شهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع أمس فخامة الرئيس السوداني عمر البشير بحضور وزراء العدل العرب ومحمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والدكتور مشعل بن فهد رئيس البرلمان العربي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين السودانيين إلى جانب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم.

وكان معالي سلطان سعيد البادي قد شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ورحب معاليه في كلمته التي ألقاها في بداية الجلسة بحضور فخامة عمر البشير رئيس جمهورية السودان.. وسلم معاليه رئاسة الدورة الحالية لمعالي الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل السوداني متمنيا التوفيق لأعمال هذا الاجتماع..وبدوره توجه وزير العدل السوداني بالشكر لدولة الإمارات على ترأسها الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس.

ويناقش معالي الوزراء عدد من الموضوعات الهامة وعدد من مشروعات القوانين المتعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية والاتفاقية العربية للاجئين والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وموضوعات أخري معروضة علي جدول الأعمال.

ويضم وفـد وزارة العدل المشـارك فـي الاجتماعات سعادة القاضي محمد حمـد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي وسعادة المستشار سلطان راشد المطروشـي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة. وام