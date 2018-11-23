“ألعاب خبيثة” تضرب نصف مليون مستخدم لنظام أندرويد

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

اخترق مبرمج، يُطلق على نفسه اسم “لويز بنتو”، أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم، تعمل نظام أندرويد، باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقا طورها بنفسه.

ووفقا للباحث الأمني في شركة “إي إس إي تي”، لوكاس ستيفانكو، فإن ألعاب “بنتو” الخادعة جميعها تنتمي لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، حيث أن جميعها كانت لا تعمل.

قامت غوغل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر “بلاي ستور” بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، خصوصا مع دخول لعبتين منهما في قائمة “الأكثر تداولا” على المتجر، وفقا لتصريحات سيتفانكو، التي نقلها موقع “ذا نكست ويب”.

يقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.

يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.

وتواجه شركة غوغل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطا متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية، خصوصا مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أن غوغل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر “بلاي ستور” خلال عام 2017.

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انتشار “خدعة جديدة” لسرقة البريد الإلكتروني

انطلقت موجة جديدة مؤخرا تستهدف الاستيلاء على حسابات البريد الإلكتروني، التابعة لمايكروسوفت، أو الحسابات المرتبطة بشركة أبل، عبر خدعة جديدة قد تنطلي على كثيرين.

وتبدأ خطوات الاستيلاء على البريد، عبر تلقي رسالة خادعة توهمك أنها من مايكروسوفت، تدعوك فورا لتغيير أرقام حسابك السرية، أو تنذرك بأن بريدك الإلكتروني سيلغى إذا لم تقم بتحديثه، عبر إدخال كلمة السر، وتأكيدها.

وفور القيام بهذه الخطوات، يستولى الأشخاص الذين استهدفوك على بريدك الإلكتروني، والقيام باستغلاله، دون أن تشعر.

ولتلافي هذه الخدعة، حسب الخبراء، فإن على كل مستخدم للبريد الإلكتروني، التحقق من مصدر الرسالة الخادعة التي تحمل شعار مايكروسوفت، عبر النقر على اسم المرسل، الذي سيظهر لك في البداية على أنه مايكروسوفت، أو أبل.

وعند النفر على الاسم الخادع، سيظهر لك اسم المرسل الحقيقي، لتكتشف أنه مجرد شخص يحاول سرقة بريدك، فيما لو كانت الشركة حقيقية لظهر لك عنوانها الصريح، وما عليك بعدها إلا حظر صاحب الرقم، أو الدخول مباشرة إلى حسابك والقيام بالخطوات الأمنة المعتادة، التي تعتمد على التحقق في الأمان عبر رقم هاتفك، أو عبر حساب إلكتروني آخر.

ودرج كثيرون على سرقة حسابات البريد الإلكتروني، وكذا حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عبر هذه الخدعة، أو عبر إرسال روابط وهمية.

وينصح الخبراء في التحقق دوما، من أي رابط قبل فتحه، ومحاولة معرفة عنوان الجهة المرسلة، خاصة الروابط الموجودة على وسائل التواصل مثل تويتر وفيسبوك.

ولمحاولة تجنب الوقوع في فخ القراصنة، ينبغي أولا استخدام كلمة سر تزيد عن 8 أحرف وتتضمن رموزا خاصة مثل: % &، فهذه الكلمة يصعب كسرها، لكن يجب تغييرها باستمرار والتعامل بحذر مع رسائل الغرباء والأصدقاء بحذر.

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شركة Tesla مهتمة بالتعاون مع شركة Mercedes-Benz لإنشاء شاحنة كهربائية

أشارت تغريدة جديدة من الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk إلى أن الشركة قد تكون مهتمة بالعمل مع شركة Mercedes-Benz على شاحنة كهربائية. وكما تعلمون على الأرجح، فشركة Tesla تشتهر بتصنيع السيارات الكهربائية، ليس بعد الآن على أي حال، في حين تشتهر شاحنة Mercedes-Benz Sprinter بقوتها. وتم إطلاق أحدث طراز من شاحنة Mercedes-Benz Sprinter في شهر فبراير من هذا العام. والآن، تخطط شركة Mercedes-Benz لتقديم نسخة كهربائية من هذه الشاحنة في العام المقبل.

كان Elon Musk قد رد على تغريدة حول Mercedes-Benz Sprinter، وقال أنه قد يكون من المثير للإهتمام العمل مع شركة Mercedes-Benz على نسخة كهربائية من شاحنة Sprinter، مضيفًا أنها سيارة رائعة. وبطبيعة الحال، هذا يشير إلى أن شركة Tesla ستتحدث مع شركة Mercedes-Benz عن شراكة محتملة لإنشاء نسخة كهربائية من شاحنة Mercedes-Benz Sprinter.

شركة Mercedes-Benz لم تعلق بشكل رسمي بعد على هذه المسألة، لذا لا يزال موقفها من التعاون مع شركة Tesla غير معروف. ومع ذلك، قال متحدث بإسم الشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة السيارات لوكالة الأنباء رويترز أنه سعيد بالإهتمام الذي أظهره Elon Musk إتجاه شاحنة شركة Mercedes-Benz.

وكان السيد Dieter Zetsche، والذي يشغل منصب الرئيس التنفذي لشركة Daimler، وهي الشركة الأم لشركة Mercedes-Benz قد أخبر صحيفة بولندية الشهر الماضي أنه لا يستبعد وجود شراكة مع شركة Tesla في وقت ما في المستقبل. قد يتذكر البعض منكم أن الشركتين كانتا على علاقة في الماضي. إشترت شركة Daimler حصة 9.1 في المئة في شركة Tesla مقابل نحو 50 مليون دولار أمريكي في العام 2009 قبل أن تتحول Tesla إلى شركة عامة. وفي وقت لاحق، باعت حصتها في شهر أكتوبر من العام الماضي مقابل 780 مليون دولار أمريكي.

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الطرازات الأرقى من الهاتف Galaxy S10 ستضم السيراميك في الخلف

ظلت شركة سامسونج تستخدم الزجاج في الواجهات الخلفية لهواتفها الذكية الرائدة منذ العام 2015 مع الهاتفين Galaxy S6 و Galaxy S6 Edge. وفي بداية العام المقبل، قد تستخدم شركة سامسونج السيراميك لأول مرة. في الواقع، لقد وردتنا اليوم إشاعة جديدة تقول بأن النسخ الأرقى من الهاتف Galaxy S10 ستحصل على واجهات خلفية مصنوعة من السيراميك.

النسخة الأدنى والتي تضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش ستحصل على واجهة خلفية مغطاة بالزجاج، في حين ستحصل النسخ الأخرى التي تضم شاشات منحنية الطرفين بأحجام 5.8 إنش و 6.44 إنش على واجهات خلفية مصنوعة من السراميك. وتقول هذه الإشاعة بأن هذه الطرازات الأرقى ستكون متوفرة باللونين الأبيض والأسود، على الأقل في البداية. قد يضم الهاتف Galaxy S10 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G كذلك واجهة خلفية مصنوعة من السيراميك، فضلا عن ذاكرة داخلية تصل إلى 512GB، ولكن قد لا يتم الإعلان هذا الطراز إلا بعد مرور بضعة أشهر على إطلاق الطرازات الثلاثة المذكورة آنفا.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد سمعنا بأن النسخة الأدنى من الهاتف Galaxy S10 والتي تضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش ستحصل على مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، في حين ستحصل الطرازات الأرقى التي تضم شاشات منحنية الطرفين بأحجام 5.8 إنش و 6.44 إنش مستشعرات بصمات الأصابع في الشاشة علمًا أن هذه المستشعرات ستعمل بالموجات فوق الصوتية.

وبالعودة إلى السيراميك، فقد إختارت شركة سامسونج على ما يبدو إستخدام هذه المادة في الطرازات الأرقى من Galaxy S10 لأنها مادة صلبة للغاية، وأكثر مقاومة للخدوش بالمقارنة مع الزجاج. وعلاوة على ذلك، فهي تمتاز بملمس ولمعان لا يتطابق مع الزجاج. على عكس المعدن، فمادة السيراميك لا تقوم بإيقاف الإشارات الخلوية، لذلك ليست هناك حاجة للتضحية بجودة الإستقبال أو الشحن اللاسلكي.

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ساعات Apple Watch المستقبلية قد تضم مستشعر مدمج للأشعة فوق البنفسجية

التعرض لأشعة الشمس صحي لأنه يعطينا الفيتامين D، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون التعرض للكثير من أشعة الشمس سيئًا لأن الأشعة فوق البنفسجية لديها القدرة على إحداث سرطان الجلد. ومع ذلك، كم مقدار التعرض المناسب للشخص؟ هذا أمر تأمل آبل في إخبار المستخدمين به في المستقبل من خلال تضمين مستشعرات للأشعة فوق البنفسجية في الساعة الذكية Apple Watch.

إتضح لنا مؤخرًا أن شركة آبل قد تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع تصف كيف يمكن أن تأتي ساعات Apple Watch المستقبلية بأجهزة استشعار للأشعة فوق البنفسجية المدمجة حول إطار الساعة الذكية. ستقوم أجهزة الاستشعار هذه بتنبيه مرتديها عندما يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة جدًا.

جاء وصف البراءة كالتالي : ” يستخدم الجهاز مستشعر إضاءة للأشعة فوق البنفسجية للكشف عن تواجد المستخدم في الخارج وقياس وقت التعرض الخارجي التراكمي. يتم تقديم التعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية بشكل اختياري عبر خدمة الرسائل أو التنبيه، ويتم استخدام قيمة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية بشكل اختياري مع التعرض الخارجي التراكمي لتحديد خطر تلف الجلد ولتوفير إرشادات للمستخدم فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الموصى بها “.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت براءة الإختراع هذه ستتحول إلى حقيقة أم لا، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا حولتها شركة آبل إلى حقيقة. تأتي Apple Watch Series 4 مع ميزة الرسم التخطيطي للقلب، وسمعنا أيضًا بأن شركة آبل تستكشف كذلك طرقًا غير جراحية لقياس معدل الجلوكوز في الدم كذلك.

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الطراز الأرقى من Galaxy S10 قد يضم ست كاميرات، وشاشة بحجم 6.7 إنش

تشير العديد من التقارير التي رأيناها حتى الآن حول الهاتف Galaxy S10 إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق ثلاثة طرازات من هذا الهاتف. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يشير إلى أنه قد يكون هناك طراز رابع سيكون هو الأرقى ضمن التشكيلة. ويقال بأن هذا الطراز الرابع سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، وست كاميرات إجمالاً، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وتردد في وقت سابق أن شركة سامسونج ستعلن عن نسخة خاصة من الهاتف Galaxy S10 ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G. كان يعتقد أنها ستكون مجرد نسخة من Galaxy S10 المزود بشاشة 6.44 إنش مع مودم متوافق مع شبكات 5G. ومع ذلك، التقرير الجديد يقترح أنه سيكون الشيء الكبير المقبل بالنسبة لشركة سامسونج.

كما هو متوقع، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S10، واحد يضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش في حين يضم الطرازين المتبقيين شاشات منحنية الطرفين بأحجام 5.8 إنش و 6.44 إنش. سيضم كلا الطرازين مواصفات مختلفة، فواحد منهما سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وثلاث كاميرات في الخلف.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الهاتف الملقب بـ Beyond X سيكون هو الهاتف الرائد في هذه السلسلة. سيضم شاشة بقطر 6.7 إنش وأربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمام، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G. وبالتالي، هذا يعني بأن شاشة الهاتف Beyond X ستكون أكبر من شاشة الهاتف Galaxy Note 9.

يضيف الكاتب أن شركة سامسونج تفكر أيضًا في إضافة ميزة الشحن اللاسلكي العكسية والتي رأيناها من قبل في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وبالتالي، هذه التقنية ستسمح للهاتف بشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

وتفيد التقارير بأن شركة سامسونج ستعلن عن الهواتف الذكية الأربعة بحلول منتصف شهر فبراير المقبل في حدث خاص. قد يتم إطلاق طرازات Galaxy S10 الثلاثة التي تحدثنا عنها سابقًا أولاً، في حين سيتم إطلاق الطراز الرئيسي الملقب بـ Beyond X عندما يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في مطلع العام المقبل.

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تقرير جديد يلمح لقدوم نظارات Spectacles جديدة تضم كاميرتين

تلقت شركة Snap Inc والتي تقف وراء تطبيق Snapchat الشهير خسارة قدرها 40 مليون دولار أمريكي بسبب الفشل الذريع للجيل الأول من نظارات Spectacles بسبب المبالغة في تقدير الطلب على المنتج. لقد تم إطلاق Spectacles 2 في وقت سابق من هذا العام وكانت الشركة متحفظة مع الطلبات. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة Snap Inc بدأت العمل على نسخة جديدة من نظارات Spectacles سيبلغ سعرها أكثر من 350 دولار أمريكي وستضم كاميرتين.

التقرير الصادر من موقع Cheddar يقول بأن شركة Snap Inc تعتزم إطلاق نظاراتها Spectacles 3 الجديدة بحلول نهاية هذا العام. ويقال بأن هذه النظارات ستحصل على تصميم جديد كليًا مع إطار مصنوع من الألومنيوم. ستكون الكاميرات قادرة على إنتاج تأثيرات الواقع المعزز في مقاطع الفيديو.

سيتم إستخدام نظام الكاميرا المزدوجة لتطبيق تأثيرات الواقع المعزز وإنشاء تأثيرات الصور الثلاثية الأبعاد من اللقطات التي تلتقطها النظارات. ويقال بأن هذا الأمر يعد جزءًا من رؤية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Snap Inc، السيد Evan Spiegel لإنشاء تكنولوجيا النظارات التي يمكنها وضع العناصر الإفتراضية بسلاسة في العالم الواقعي.

يقال بأن الشركة عازمة على تصنيع 24 آلف وحدة فقط من نظارات Spectacles 3 الجديدة لتفادي الخطأ الذي وقعت فيه الشركة مع الجيل الأول علمًا أن الشركة قامت بنفس الأمر كذلك مع نظارات Spectacles 2 التي تم إصدارها في شهر سبتمبر الماضي والتي تم تصنيع 52 آلف وحدة فقط منها في البداية.

ويقال بأن شركة Snap Inc ذاهبة لإنتاج المزيد من الطرازات من نظارات Spectacles خلال السنوات القادمة على الرغم من أن هذا المنتج لا يجلب أية أرباح للشركة. ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة Snap Inc وضعت خطة مواصلة فقدان المال على هذا المنتج حتى العام 2020.

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Xiaomi تفتح 500 متجر دفعة واحدة مسجلة بذلك الرقم القياسي العالمي

قامت شركة Xiaomi بفتح أول متجر لها في الهند في العام 2017. وواصلت الشركة توسيع سلسلة متاجرها شيئًا فشيئًا، ولكن الدفعة الأخيرة كانت كبيرة جدًا. في الواقع، لقد أعلن فرع شركة Xiaomi في الهند اليوم عن إفتتاح 500 متجر في آن واحد، وهذا ما خول للشركة تحقيق رقم قياسي عالمي جديد.

حدث هذا بالفعل في اليوم 29 أكتوبر، ولكن كانت الشركة بحاجة إلى تفقد كل شيء من قبل لجنة الأرقام القياسية العالمية المعروفة إختصارًا بإسم GWR قبل الإعلان رسميًا عن الإنجاز. وفي تغريدة على شبكة تويتر، وضح فرع شركة Xiaomi في الهند أن هذا التوسع يعد جزءًا من ” التجربة الجديدة ” للشركة في الهند حيث تهدف إلى توفير ” تجربة المتاجر الرئيسية ” للعملاء في المناطق الريفية.

ولدى الشركة الصينية أهدافًا أكبر للعام 2019، وتشمل فتح 5000 متجر جديد، وتوظيف أكثر من 15000 شخص في جميع أنحاء البلاد. وبطبيعة الحال، هذا الإنجاز الجديد يعطي صورة مثالية لأداء الشركة الصينية في الهند، فقد إتضح في الأونة الأخيرة فقط أن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من هذا العام تجاوز توقعات المحللين علمًا أنها أصبحت كذلك تقود سوق الهواتف الذكية في الهند.

قد تكون هذه المتاجر الـ 500 الجديدة وسيلة للوصول إلى القرويين في الهند، وهي إستراتيجية أنيقة للغاية بالنسبة للشركة لتعزيز فرص الوصول إلى المزيد من العملاء في السوق الأكثر نجاحًا للشركة.

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ظهور تفاصيل جديدة حول الألوان التي سيأتي بها الهاتفين Galaxy F و Galaxy S10

أشهر قليلة هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان عن تشكيلة Galaxy S10 والهاتف القابل للطي المعروف حاليًا بإسم Galaxy F، ولكن الشائعات والتسريبات تنتشر بالفعل، وحتى من تلك المصادر التي تحظى بمصداقية عالية. والآن، نحن هنا للحديث عن ألوان Galaxy S10، ومستشعر بصمات الأصابع وبعض المعلومات حول الهاتف Galaxy F القابل للطي.

سيكون هناك ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S10، واحد مع شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش، وآخر مع شاشة منحنية الطرفين بحجم 5.8 إنش كذلك، في حين سيضم الطراز الثالث شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.44 إنش، ولكن هذا ليس جديدًا لأننا سمعنا ذلك من قبل. ومع ذلك، الشيء الجديد الذي بحوزتنا اليوم هي الألوان التي سيأتي بها Galaxy S10، والتي تشمل الأسود والأبيض والأصفر والأخضر، وبعضها على الأرجح ستكون متدرجة.

الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لأن هذه هي المرة الأولى التي ستستخدم فيها شركة سامسونج هذا النوع من مستشعرات بصمات الأصابع. لسوء الحظ، يؤكد التقرير الجديد بأن النسخة الأرخص من الهاتف Galaxy S10 ستضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب بدلا من الشاشة.

وستتضمن الطرازات الراقية من Galaxy S10 المزودة بالشاشات المنحنية الطرفين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة والذي يعمل بالموجات فوق الصوتية. أما بالنسبة للهاتف Galaxy F القابل للطي، فمن المتوقع أن يضم ذاكرة داخلية بحجم 512GB ويحمل الإسم الرمزي SM-F900U. هذه المعلومة تعد بمثابة تأكيد آخر على صحة الشائعات السابقة. وبالنسبة لبعض الألوان التي سيأتي بها هذا الهاتف، فهي تشمل اللونين الأسود والفضي.

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الهاتف Asus ZenFone 5Z سيحصل على تحديث Android 9 Pie في يناير المقبل

كان Asus ZenFone 5Z هو الهاتف المزود بالمعالج Snapdragon 845 الأرخص في السوق عندما تم إطلاقه، وحتى الآن لا يزال يعتبر منتج مميز ومعروض بسعر معقول للغاية.

كما تعلمون على الأرجح، فقد تم إطلاق الهاتف Asus ZenFone 5Z مع نظام الأندرويد Oreo ومع واجهة ZenUI 5.0، ولكن الآن أكدت لنا شركة Asus أنها ستقوم بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus ZenFone 5Z في النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

في بيان صحفي كشفت لنا شركة Asus أن التحديث سيستغرق أسبوعًا على الأقل للوصول إلى جميع الوحدات، ولكن لا ينبغي على المستخدمين القلق لأن الإشعار المعتاد ينبغي أن يظهر لهم. يجب على الأشخاص الذين قاموا بتعطيل ميزة التحديث التلقائي التحقق من توفر التحديث يدويًا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات، ثم إلى خيار تحديث النظام في القسم المتعلق بنظام التشغيل.

جدير بالذكر أن الهاتف Asus Zenfone 5Z وصل بإعتباره واحد من الهواتف الذكية الأولى المزودة بالمعالج Snapdragon 845. وعلاوة على ذلك، فقد كان الهاتف المزود بالمعالج Snapdragon 845 الأرخص في السوق لفترة بعدما تم إصداره في الهند بما يعادل 420 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية علمًا أنه تم تسعير النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 256GB من الذاكرة الداخلية بنحو 520 دولار أمريكي.

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Honor تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Honor 10 Lite مع شاشة بحجم 6.21 إنش

العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تواصل تعزيز تشكيلة هواتفها الذكية، واليوم قامت هذه العلامة التجارية بإزاحة الستار رسميا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يدعى Honor 10 Lite، وهو نفسه الهاتف الذي تم رصده في وقت سابق من هذا الشهر على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Honor 10 Lite الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.21 إنش وبدقة +FullHD مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710 بتردد 2.2Ghz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا العلامة التجارية الصينية كذلك بأن الهاتف Honor 10 Lite يضم بطارية بسعة 3000mAh، ويأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie المرفوق بواجهة EMUI 9.0. وفي الأخير، تقول الشركة الصينية بأن الهاتف Honor 10 Lite سيكون متوفرًا بألوان متدرجة مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.

الهاتف Honor 10 Lite يأتي بسمك 8mm وبوزن 162 جرام، كما أنه يضم منفذين للشريحة SIM، ويدعم مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و GPS، فضلا عن شبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع. وتقول الشركة بأن الهاتف Honor 10 Lite يضم أيضًا مكبر صوت مميز يتيح لك الحصول على تجربة إستماع أفضل في البيئات الصاخبة.

عموما، الهاتف Honor 10 Lite متوفر حاليًا للطلب المسبق في الصين بسعر يعادل 200دولار لنسخة 4GB/64GB، وبسعر يعادل 245دولار لنسخة 6GB/64GB، وبسعر يعادل 275دولار لنسخة 6GB/128GB. وعلى الرغم من أن الهاتف مدرج على الموقع الرسمي العالمي لشركة Honor، فليست هناك أي معلومات حول موعد وصول هذا الهاتف إلى الأسواق الأخرى.