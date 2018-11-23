“الثقافة وتنمية المعرفة” تستضيف أمسية ثقافية إماراتية كاريبية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تستضيف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة غدا السبت أمسية ثقافية إماراتية كاريبية على هامش منتدى التعاون الإماراتي – الكاريبي الذي ينعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة تجارة وصناعة دبي و وزارة الاقتصاد ويشارك فيه أكثر من 100 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار من الإمارات ودول حوض الكاريبي.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حرص دولة الإمارات على تمتين العلاقات الثقافية والابداعية مع دول حوض الكاريبي بما يعكس قيم التواصل مع الآخر والسلام والتآخي مع مختلف شعوب العالم.

وقالت معاليها ” يشكل منتدى التعاون الإماراتي – الكاريبي مبادرة هامة على صعيد تبادل الزيارات والمشاركة المتبادلة في المعارض الفنية والثقافية فضلا عن إقامة فعاليات ثقافية مشتركة تبرز عمق التمازج بين الثقافات، كما يمد جسور الشراكة الثقافية مع هذه الدول، ويوفر فرصة للتعاون في رسم أجندة ثقافية واضحة بين الطرفين، تؤسس لشراكات إبداعية وفنية بين شباب ومبدعي دول حوض الكاريبي والإمارات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت معاليها أن تقوية العلاقات الثقافية وتعزيز التواصل بين شعوب دول حوض الكاريبي والإمارات يسهم في فتح آفاق أرحب أمام تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال توظيف الدبلوماسية الثقافية ..مشيرة الى رغبة دولة الإمارات في التعرف عن قرب على ثقافة وفنون دول حوض الكاريبي وفي المقابل تعريف هذه الدول على ثقافتنا وتراثنا وفنون الحضارة الإماراتية.

تتضمن الأمسية الثقافية عروضاً فنية تتنوع بين الموسيقى التراثية، وعروض الفن الإسلامي، ولوحات فائزة بجائزة البردة، كما سيتم طهي طبق يشترك فيه طاهيان أحدهما إماراتي والآخر من إحدى دول الكاريبي، الى جانب رقصات فلكلورية تقليدية من دول الكاريبي. وام