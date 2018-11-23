سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشرياني والظاهري بالعين

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد سعيد محمد الشرياني بمناسبة زفاف نجلها سلطان إلى كريمة هلال مطلق عبود الظاهري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة أفراح هيلي بمدينة العين عدد كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة من وجهاء القبائل والشخصيات وجمع من الأهل والمدعوين، وتخلل الحفل الأهازيج التراثية والعروض الفنية. وام