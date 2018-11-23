الإمارات تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب بالقاهرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

شاركت دولة الامارات في أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت أمس بالجامعة العربية في القاهرة.

ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وضم سعادة المهندسة فاطمة الشامسي وكيل وزارة الطاقة المساعد لشوون الكهرباء وطاقة المستقبل وليلى أحمد الربح خبير في قطاع الكهرباء وطاقة المستقبل.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية وبمشاركة وفود الدول الاعضاء بالمكتب وهم ” مصر والإمارات الكويت والسعودية والسودان والأردن وتونس والمغرب وليبيا” بالاضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية وحضور السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.

وناقش الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن ستة بنود جاء في مقدمتها موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير حول متابعة اعمال لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.

وتم مناقشة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 التي تمثل أهمية كبيرة في مجال تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالطاقة المستدامة والتي سيتم اطلاقها من القادة العرب وتعد بمثابة رسالة الى المجتمع الدولي حول التوجهات العربية في مجال الطاقة الى جانب متابعة الموضوعات المشتركة المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية في مجال الطاقة ومنها التعاون العربي الصيني والتعاون العربي الهندي.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في كلمته أن الربط الكهربائى يعد من اهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لاقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.. مضيفا أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.

?واستعرض شاكر الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل.. مشددا على أهميته القصوى نظرا لتوجهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء والاهتمام الذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية بهذا الموضوع تقديرا منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يعد أحد أهم محاور التعاون العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية. وام