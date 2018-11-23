“الرقابة الغذائية” يغلق “مطعم وحاتي ابوشقرة” بمدينة أبوظبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس الخميس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة “مطعم وحاتي ابوشقرة” والواقعة في مدينة أبوظبي- برج الكورنيش وتحمل الرخصة التجارية رقمCN-1024421) ) وذلك نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول المنشأة الغذائية ببنود المخالفات المحررة سابقاً وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه قيام مفتشو الجهاز بتوجيه إنذارٍ نهائي وتحرير 3 مخالفات لهذه المنشأة لنفس الأسباب خلال سبتمبر الماضي ونوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تتمثل في عدم استيفاء نسبة تدريب العاملين في المنشأة وعدم الالتزام بتوفير مكافحة حشرات وعدم التزامها كذلك بالنظافة العامة في المطبخ.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .