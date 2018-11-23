محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تجمعهما الأخوة والتاريخ والجغرافيابحث مع ومحمد بن سلمان العلاقات وأوضاع وتحديات المنطقة

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين و سبل مواصلة تنميتها و دعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين و شعبيهما الشقيقين إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال جلسة المحادثات التي جرت في أبوظبي – بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني دولة الإمارات .. معربا عن اعتزازه بروابط العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء .. مسار تطور التعاون الاستراتيجي بين البلدين و الذي يرتكز على دعائم و مقومات متعددة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول سموهما مجمل القضايا و الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.. إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. أن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تمثل نموذجا استثنائيا يحتذى للعلاقات الأخوية بين بلدين تجمع بينهما وشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا وفي ظل الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة لتعبر عن طموحات شعبيهما في التنمية والرفاه والإزدهار.

و قال سموه إن علاقات البلدين الشقيقين تمضي إلى الأمام بقوة و ثقة بفضل حكمة و دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية و رؤيتهما الثاقبة.. و أضاف إن البلدين يمثلان نموذجا للتكامل و التوافق وتطابق الرؤى و المواقف إزاء مختلف المواضيع و القضايا ذات الاهتمام المشترك وهما يخطوان خطوات استراتيجية مهمة بأبعاد أكثر عمقا وقوة تهدف إلى إسعاد مواطنيهما ورفاهيتهم.

و أشار سموه إلى أن مسار العلاقات الإماراتية – السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة ترجمت في تعزيز التعاون و التنسيق الثنائي المشترك في المجالات كافة سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا و دفاعيا.. فيما أضاف إنشاء مجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي خلال شهر مايو من عام 2016 لبنة قوية إلى هذه العلاقات خاصة أن المجلس يستهدف توطيد العلاقات الثنائية عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتقود الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها إلى جانب مساعيها الحميدة المتواصلة لتحقيق السلام و الأمان في مختلف مناطق العالم.

و تمنى سموه لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التوفيق والنجاح في إنجاز المشروعات الحضارية الطموحة التي تجسد آمال الشعب السعودي الشقيق في غد مشرق رخاء ورفاهية وازدهارا.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما.. حرصهما على تعزيز الشراكة الإماراتية ــ السعودية الاستراتيجية التي تتميز بالشمولية تنمويا و اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا إلى جانب موروثها التاريخي و الروابط المتجذرة بين شعبي البلدين ما يدفعها إلى المضي قدما نحو آفاق أوسع ويمنحها بعدا استراتيجيا في معالجة التحديات.. مشددين على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع و المبادرات المشتركة وصولا لتحقيق رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما في المجالات كافة الاقتصادية والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

وشدد الجانبان في ختام محادثاتهما على أن الشراكة القوية بين البلدين تمثل إضافة و ركيزة رئيسية للأمن العربي المشترك خاصة في ظل ما تتميز به سياسة البلدين على المستوى الإقليمي أو العالمي من توجهات ومواقف حازمة وواضحة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها دول المنطقة سواء فيما يتعلق بخطر التطرف والإرهاب وضرورة التصدي للجماعات التخريبية التي تسعى لتقويض أسس الاستقرار في دول المنطقة أو بشأن جهودهما الهادفة إلى تنسيق المواقف العربية إزاء قضايا المنطقة المختلفة وكيفية التعامل الفاعل والبناء معها.

حضر جلسة المباحثات .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان و الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما حضر المباحثات كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة و معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة و معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة و معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة و معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي – أبوظبي و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي و معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي و معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي و معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي و معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي و سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

و حضر الجلسة أيضا الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .. وضم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي و صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن نايف وزير الداخلية و معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة و الاستثمار ومعالي محمد بن عبد الملك آل شيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية و معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام و معالي المهندس محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط و معالي خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة و سعادة سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الامارات العربية المتحدة وعددا من الأمراء وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية للدولة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

و جرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

واستعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف الذي اصطف لتحية ضيف البلاد .

و صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ و الوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الأمراء و الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي.وام