“أمريكية الشارقة” تنظم مؤتمراً عن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

استضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤتمراً علمياً لبحث آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء والنظم الفيزيائية الإلكترونية المتعلقة بالمدن الذكية حيث تضمن عدداً متنوعاً من العروض والمناقشات.

وشارك في المؤتمر الذى عقد تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الإصطناعي وانترنت الأشياء والنظم الفيزيائية الإلكترونية في المدن الذكية” أكثر من 100 ممثل وخبير وأكاديمي من مختلف مجالات الصناعة بالدولة بالإضافة إلى كبار مسؤولي الجامعة والأساتذة والطلبة والخريجين .

وقال الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة إن الجامعة تعمل على مواكبة هذه التكنولوجيا الجديدة من خلال استحداث برنامج تخصص ثانوي في مجال هندسة الكومبيوتر يناقش الذكاء الإصطناعي ويركز عليه.

وتضمن المؤتمر ثمان جلسات رئيسية شارك فيها متحدثون من مختلف قطاعات الصناعة حيث ركزت هذه الجلسات على أهم القضايا المتعلقة بالمدن الذكية والتي تشمل البيانات الضخمة وعلومها ومجالاتها ومشاريعها وتطور الشبكات في العصر الرقمي ومدن المستقبل والتكنولوجيا المتغيرة والثورة الصناعية الرابعة والتوجه نحو التغيير والمدن الذكية والمدن المتصلة وإدارة الهدر الذكية: جائزة ساب العالمية للابتكار 2018 وقوى التكنولوجيا الخارقة والتحول الرقمي والابتكار وتقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) والمدن الذكية. وام