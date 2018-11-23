الامارات | مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يقرّ مشروع الميزانية التقديرية السنوية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يقرّ مشروع الميزانية التقديرية السنوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمدان بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات. وام

أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال اجتماعه أمس، في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة، مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة لعام 2019، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، فيما وافق على تعيين الخبير الاكتواري لتقييم المركز المالي للهيئة.

واطلع المجلس على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھيئة، بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. وصادق على القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.

يذكر أن إحصاءات الهيئة عن أكتوبر من العام الجاري، تشير إلى ارتفاع عدد المشمولين بالتأمين بنسبة 5.41% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددهم 92 ألفاً و861 شخصاً، مقارنة بـ87 ألفاً و835 شخصاً عن الفترة نفسها من 2017. كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في الهيئة من 5376 إلى 6032 صاحب عمل.

وبلغ عدد المتقاعدين 15 ألفاً و828، مقارنة بـ15 ألفاً و302 متقاعد عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع عدد المستحقين إلى 6988 مقارنة بـ6761. كما تدير الهيئة ملفات 1725 متقاعداً، و4553 مستحقاً من المدنيين، وملفات 5917 متقاعداً، و4451 مستحقاً من العسكريين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.

5.41 %

ارتفاع عدد المشمولين بالتأمين عن الفترة نفسها من العام الماضي.