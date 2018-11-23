الامارات | ضاحي خلفان يحاضر حول «القوة الناعمة في الصفات القيادية للشيخ زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يحاضر حول «القوة الناعمة في الصفات القيادية للشيخ زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفريق ضاحي خلفان ركّز على الصفات القيادية الاستثنائية للأب المؤسس. من المصدر

استقبل وفد من مجموعة «إينوك»، أخيراً، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ضيفاً محاضراً للتحدّث عن الصفات القيادية للأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، وعدد من أعضاء فريق القيادة العليا في المجموعة، الذين حضروا المحاضرة التي ألقاها الفريق، وتطرّق خلالها إلى مقتطفات من كتابه الجديد «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد.. 110 صفات قيادية».

وركّز الفريق أيضاً على الصفات القيادية الاستثنائية للأب المؤسس، طيب الله ثراه، ومقارباته الفريدة ورؤيته الحكيمة للنهج الأمثل لخدمة الوطن والشعب.

تجدر الإشارة إلى أن الكتاب يركّز على الخصال الحميدة والرؤى السبّاقة للأب المؤسس، متضمناً العديد من القصص التي تسلّط الضوء على الدور الكبير للشيخ زايد في وضع أسس راسخة لنمو وتطور الدولة، والترويج لقيم التعليم والثقافة والفنون التي تعتبر من المرتكزات الرئيسة للتأثير العالمي للدولة وقوتها الناعمة.