دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

كشف الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشكيل اللجنة الوطنيــــة لمكافحــــة مقاومـــة الميكروبات بمشاركة كافة الجهات الصحيـة في الدولة والمستشفيـــات الخاصــــة ووزارة البيئة والتغييـر المناخــي وبلديــة دبي وجهــــاز أبوظبي للرقابة الغذائيــــة .

ونوه الى أن اللجنة قامـــت بالعــديــد من المبادرات منها تعــزيز القـــرار الوزاري لمنـــــع صـرف المضادات الحيوية في الصيدليات الخاصة من غيـر وصفة طبية ورصد مقاومة الميكروبات للمضادات الحيويـــة في كل إمــارات الدولــة ودراســــة الوضــع الراهن من حيــث تطبيق نظم الإستخدام الرشيد للمضادات الحيويــة ومتابعـــة الإلتهابات المصاحبة للمنشآت الصحية حتى يتسنى لها أن تدعم النشاطـات بخصوص تخفيضها الى أقل درجة ممكنة.

ونبه الدكتور حسين الرند إلى تزايد نسبة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على المستوى العالمي حسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى جهود الوزارة في ترشيد استخدام المضادات الحيوية من خلال الحملات التوعوية المستمرة و إصدار تعاميم بمنع صرفها من الصيدليات بدون وصفة طبية مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصفها وفقا لحالات المرضى وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض .

وجاءت تصريحاته على هامش فعالية توعوية نظمتها الوزارة في مستشفى البراحة بدبي بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية تحت شعار ” أعيدوا التفكير واطلبوا المشورة.. إساءة استعمال المضادات الحيوية تعرضنا جميعا للخطر” بهدف نشر الوعي بين عامة أفراد المجتمع عن مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية والعواقب السلبية على جهاز المناعة وذلك بحضور الدكتورة نجيبة عبد الرزاق رئيسة لجنة الوقاية ومكافحة العدوى المركزية بالوزارة .

ويقام الأسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية في شهر نوفمبر من كل عام بهدف إذكاء الوعي العالمي بمشكلة مقاومة المضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين أفراد المجتمع والعاملين الصحيين وراسمي السياسات تلافيا لتفاقم ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.

وتضمنت الفعالية إضاءة “برواز دبي” باللون الأزرق للتعبير عن دعم دولة الإمارات لجهود منظمة الصحة العالمية حول التوعية بشأن المضادات الحيوية وتنظيم معرض للتثقيف عن أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الإلتهابات ونقل العدوى وعدم التشارك في استعمال المضادات الحيوية قبل الحصول على مشورة أخصائي مؤهل بالرعاية الصحية.

كما توجهت الفعالية بالتوعية لموظفي المستشفى عن أهمية مشاركة الجميع للحد من مناعة البكتيريا للمضادات الحيوية وشرح وتوزيع النشرات التوعوية على المرضى والزوار في المستشفى عن الإستخدام الصحيح للمضادات الحيوية والطرق الطبيعية لعلاج الأنفلونزا ونزلات البرد لأن المسبب فيروس ولا يحتاج لمضاد حيوي .

من جانبها نبهت الدكتورة نجيبة عبدالرزاق إلى ازدياد تعرض المصابيــــن بحـــالات عـــدوى تسببهـــــا جراثيــــم مقـــاومة للمضاد الحيوي حيث تبدأ بالتكاثر متسببة في إطالة مدة المرض ما يعني استمرار حالة العدوى وزيادة خطر انتقالها إلى أشخاص آخرين ولن يعود بالإمكان معالجتها كما في السابق ما يتطلب مزيدا من الرعاية والعلاج واللجوء إلى مضادات حيوية أخرى يمكن أن تتسب في مضاعفات جانبية حادة وتهديد كبير للصحة العامة ما لم يتم التدخل وإيجاد حلول جذرية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تحذر من قرب إنتهاء عصر المضادات الحيوية وتؤكد أن تغيير سلوك الإفراط في تناولها لم يعد يحتمل التأجيل حيث تشكل مقاومة الجراثيم لها خطرا كبيرا على الصحة حول العالم مشيرة إلى أن المختبرات العالمية تعكف على اتخاذ إجراءات لمكافحة مقاومة الأدوية عن طريق تتبع مسار انتشار مقاومتها التي تضعف علاج الأمراض المعدية كما تزيد من تكاليف الرعاية الصحية.

في غضون ذلك وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة “جلاكسو سميث كلاين” الطبية تهدف إلى إطلاق حملة توعية صحية من خلال وسائل الإعلام في دولة الإمارات لمواجهة مشكلة تنامي مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية كظاهرة عالمية وذلك تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام .

وشهد توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ..بينما وقعها كل من الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات وسامح الفنجري المدير العام لشركة “جلاكسو سميث كلاين” في منطقة الخليج العربي بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات بالوزارة .وام