حلة مميزة لحلبة ياس احتفاء بـ “عام زايد” والذكرى الـ10 لانطلاق “الفورمولا 1” بأبوظبيتشهد مشاركة نخبة من نجوم العالم في الجولة الختامية الع

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أكد الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس أن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 الذي تستضيفه الحلبة خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري سيشهد ظهور الحلبة بحلة مميزة وجديدة وذلك تزامنا مع “عام زايد” وبمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سباقات الفورمولا-1 في أبوظبي.

وقال العامري بمناسبة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 الذي يشهد مشاركة نخبة من نجوم العالم في الجولة الختامية في أبوظبي .. إن هذا الحدث العالمي سيشهد الاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” حيث سيظهر شعار “عام زايد” في مناطق مختلفة بالحلبة ومن أبرزها برج الشمس.

وأضاف إن فريق العمل يبذل جهودا حثيثة استعدادا لاستضافة النسخة العاشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لتظهر الحلبة على أفضل شكل، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق السباق في دورته الأولى عام 2009 نعمل بشكل متواصل على تطوير سير العمليات فهذا الإنجاز اللوجستي الضخم ثمرة تخطيط متأن استغرق 12 شهرا.

وكشف العامري أن ” حلبة ياس ” ستقدم هذا العام خدمات خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين حيث سيتولى فريق عمل على أعلى مستوى الاهتمام بأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأماكن المخصصة لهم وذلك لتقديم تجربة أكثر من رائعة لهم كما سيسمح أيضا بدخول الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 12 عاما إلى الحلبة مجانا.

ولفت إلى أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على استضافة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 يعد حدثا استثنائيا ستواكبه الحلبة وستظهر بحلة جديدة وخاصة حتى يشعر الزائر بمدى الفارق عن الأعوام الماضية منذ أن يدخل الحلبة وحتى خلال تجوله داخل أرجائها، مؤكدا أن فريق العمل قام بجهد كبير على مدار عام كامل من أجل الانتهاء من تلك التغييرات التي من شأنها أن ترسم البسمة على وجوه الزوار خصوصا على صعيد الضيافة وشكل المدرجات ومنطقة فعاليات الجماهير.

وكشف العامري النقاب عن نفاد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بشكل شبه كامل حيث تبلغ سعة الحلبة نحو 60 ألف متفرج، مشيرا إلى أن نسبة حضور زوار من خارج الدولة لمشاهدة السباق شهدت زيادة كبيرة منذ انطلاقة السباقات قبل عشر سنوات حيث وصلت إلى نحو 65 في المائة العام الجاري مقارنة بنحو 15 في المائة خلال العام 2009.

وأكد أن هذا التوافد الكبير من الزوار من خارج الدولة على حلبة مرسى ياس من أجل مشاهدة سباقات الفورمولا 1 يسهم في تعزيز زخم القطاع السياحي المزدهر في الإمارة ويرفع من القيمة التسويقية للسباق.

وقال العامري إن احراز المتسابق الشهير البريطاني لويس هاميلتون لقب البطولة قبل جولة أبوظبي لن يؤثر بأي صورة على السباق ومدى المنافسة والاقبال عليه وهو ما يظهره نفاذ التذاكر قبل فترة ليست بالقليلة من انطلاق الجولة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحسم فيهت البطولة قبل جولة أبوظبي.

وتوفر حلبة مرسى ياس معايير رفيعة للأمن والسلامة لجميع المشاركين في السباق والمراقبين والجماهير في المدرجات ومختلف أرجاء مضمار السباق وجميع المناطق المحيطة به وتم العمل على تطويرها على مدار السنوات الماضية منذ أن انطلاق الحدث في أبوظبي عام 2009.

يشار إلى أن دائرة النقل في أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل أعلنت عن تنظيم حركة التنقل خلال الحدث وتسخير كافة إمكاناته المتوافرة لتلبية احتياجات النقل الخاصة بالسباق.

وأعدت الدائرة خدمة الصف والتنقل من مواقف ياس مول ومن مواقف المنتزه الجنوبي وتم ربطها بالبوابات الرئيسية للحلبة إضافة إلى خدمات الشخصيات المهمة كما قامت بالتنسيق مع شركات الامتياز بتوفير 1100 مركبة أجرة وفريق عمل مكون من 22 مراقبا لتنظيم حركة مركبات الأجرة قبل وبعد الحدث لنقل الجمهور وأثناء الحفلات الترفيهية.

وسيتم تخصيص مواقف رئيسية في جزيرة ياس للزوار من حاملي التصاريح الخاصة وستتضمن التسهيلات المقدمة للزوار خدمة نقل تربط أهم المواقع في جزيرة ياس بجميع بوابات حلبة مرسى ياس حيث ستقام السباقات.