صدور كتاب “العالم المعرفي المتوقّد” للدكتور طلال أبوغزاله

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عمان: الوطن

صدر مؤخرا عن شركة طلال أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر كتاب “العالم المعرفي المتوقّد” لمؤلفه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، الذي وضع في مؤلفه الجديد خلاصة إيمانه المطلق بعالم المعرفة والتكنولوجيا الذي يقود العالم إلى مستقبل “متَّقد” كما جاء في عنوان الكتاب.

ويقدم الدكتور أبوغزاله في الكتاب الصادر باللغتين العربية والإنجليزية رؤيته في التحديات التي تواجه التعليم في مجتمع المعلومات، والقدرة على استكشاف الطرق الجديدة للتعليم واستنباط حلول تستند إلى معرفة جيدة للوسائل التكنولوجية والأوساط الحديثة المستخدمة في التعليم وكيفية استخدام وتصميم بيئة التعليم التفاعلي وفهم نقاط الضعف والقوة في التطبيقات التكنولوجية الحديثة وإدراك مدى قوتها وحدود نهايات قدرتها.

وحول الكتاب – الذي يعد الأول من نوعه- يؤكد الدكتور أبوغزاله أن قيمة التكنولوجيا الحديثة في التعليم هي قابليتها وقدرتها على الوصول إلى المتعلمين الذين حرمتهم ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية من متابعة تعليمهم في مؤسسات التعليم التقليدي، كما أن التكنولوجيا ترفع من سوية ونوعية التعليم وتستجيب لحاجات مجتمع المعلومات.

ويقدم أبوغزاله في الكتاب حلولا لمشاكل حيوية يعاني منها الشباب العربي وعلى رأسها مشكلة البطالة، والتي تعتبر في مجتمع المعلومات مشكلة نوعية وليست كمية، يعتمد فيها على رفع المستوى المعرفي والمهني للعامل، في حين أن الثورة الصناعية لم تكن تواجه المشكلة بهذه النظرة فقد خلقت سوقاً واسعاً للأيدي العاملة تنتقي منها ما تشاء.

ويقع الكتاب في (184) صفحة، يقدم لفئة الشباب بلغة مبسطة وأسلوب شيق، التحدي المطروح اليوم؛ وهو النجاح في الوصول إلى الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا بهدف الارتفاع بنوعية التعليم وتوسيع انتشاره.