الامارات | «الرقابة الغذائية» يغلق مطعماً بمدينة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الغذائية» يغلق مطعماً بمدينة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اليوم، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة " مطعم وحاتي ابوشقرة" الواقعة في مدينة أبوظبي، برج الكورنيش، وتحمل الرخصة التجارية رقم CN-1024421، نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز المهندس ثامر راشد القاسمي أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول المنشأة الغذائية ببنود المخالفات المحررة سابقاً وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه قيام مفتشو الجهاز بتوجيه إنذارٍ نهائي وتحرير 3 مخالفات لهذه المنشأة لنفس الأسباب خلال سبتمبر الماضي ونوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تتمثل في عدم استيفاء نسبة تدريب العاملين في المنشأة وعدم الالتزام بتوفير مكافحة حشرات وعدم التزامها كذلك بالنظافة العامة في المطبخ.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.