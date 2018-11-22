الامارات | ضمّ موظفي «شؤون الوطني» إلى برنامج «إسعاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضمّ موظفي «شؤون الوطني» إلى برنامج «إسعاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال توقيع المذكرة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي. من المصدر

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم لتزويد موظفي الوزارة ببطاقة «إسعاد». وتنصّ المذكرة على ضم موظفي الوزارة إلى برنامج «إسعاد»، وتزويدهم ببطاقة «إسعاد»، والعمل على إشعار الشركات والمؤسسات التجارية بأن موظفي الوزارة يتمتعون بالمزايا والعروض المقدمة من شركاء البطاقة لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي.

شهد توقيع مذكرة التفاهم التي تمت في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، سامي محمد بن عدي، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدن الفلاسي، بحضور مديري الإدارات وكبار المسؤولين من الجهتين.

وقال سامي محمد بن عدي، إن توقيع المذكرة يعزز التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية، لتوفير أفضل بيئات العمل للموظفين، وتزويدهم بالخدمات التي تسهم في إسعادهم، وتساعد على رفع الأداء وتحسين الإنتاجية.

ويقدم برنامج «إسعاد» عروضاً حصرية لأعضائه، بهدف تعزيز الولاء المؤسسي.