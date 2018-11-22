كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 25 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا فاخرة في جزيرة لؤلؤة جميرا بدبي يصل سعرها إلى 25 مليون درهم.

وتحتوي الفيلا المعروضة للبيع على بوابة العقارية منتجع صحي خاص بها في الطابق السفلي مع غرفة استرخاء وساونا وجاكوزي وإضاءة محيطية، بالإضافة إلى غرفة للتأمل واليوجا واستوديو للتمارين الرياضية.

وفي الطوابق العلوية من العقار الذي تبلغ مساحته 12500 قدمًا مربعة، توجد خمس غرف نوم ومطبخ مع مصعد للطعام، لذلك يمكن أن يتم إعداد المأكولات في المطبخ الموجود بالطابق السفلي ومن ثم إرسالها مباشرة إلى الطابق الأعلى.

التصميم العام هو مزيج من الكلاسيكية والمعاصرة مع أعمدة دوريسي على الطراز اليوناني من طابقين تقف عند المدخل الرئيسي، في حين أن السياج الزجاجي المحيط يجعل الفيلا مرئية للجميع، ما لم يكن المالك يرغب في الاستفادة من الظلال المخفية لبعض الخصوصية.

وتحتوي ردهة المدخل على كوة بزجاج ملون مقبب وثريا حمراء وبيضاء، وهناك أرضيات رخامية في جميع أنحاء الغرف الرئيسية.