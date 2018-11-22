كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| All’Onda مطعم إيطالي جديد في دبي

أصبحت نخلة جميرا مكانًا يرتاده الكثيرون لتناول وجبات الطعام من جميع الأماكن مع تنوع المطاعم الموجودة فيها، ومن المنتظر أن يفتتح قريباً مطعم إيطالي جديد في فندق Emerald Palace Kempinski Dubai.

وتم تصميم مطعم All’Onda على طراز مدينة البندقية الإيطالية، ويقدم الأطباق التقليدية مع لمسة مميزة، ومن المقرر افتتاحه في ديسمبر القادم.

ويتميز المطعم بتصميم أنيق وسيغطي الطابق العلوي بأكمله من الفندق، فالمساحة الداخلية التي تتسع لـ108شخصاً تمثل هيكلًا على شكل قارب يتم تجهيزه بجنادل خشبية ومجاذيف، تجعلك تشعر وكأنك في القناة الكبرى للبندقية، بحسب موقع تايم أوت دبي.

وسيفتخر المطعم بإطلالة على أفق المدينة، بالإضافة إلى قائمة مثيرة ومبتكرة مليئة بالمأكولات البحرية، المعكرونة، ريسوتوس و chicchetti البندقية، وسوف تقدم الأطباق التي تمزج المأكولات الإيطالية مع التأثيرات اليابانية.

وسيجري افتتاح Emerald Palace Kempinski Dubai في جزيرة النخلة يوم الجمعة 30 نوفمبر، حيث يمتد المنتجع على مساحة 100000 متر مربع على شاطئ البحر، ويضم 389 غرفة وجناح، وثمانية مطاعم، ومنتجع صحي مساحته 3000 متر مربع، وصالة ألعاب رياضية واستديو يوغا وشاطئ خاص بمساحة 500 متر وسينما خاصة تتسع لـ 80 مقعدًا.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة www.kempinski.com.