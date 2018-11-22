كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف تفوقت السعودية والإمارات على تركيا في جذب الكفاءات؟
كشف تقرير ترتيب الكفاءات العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية أمس، عن تفوق السعودية والإمارات في جذب المواهب، مقارنة بتركيا التي رغم تقدمها مركزين العام الحالي إلا أنها ابتعدت عن السعودية بـ17 مركزا.
تعرف على المؤشرات التي منحت الأفضلية للسعودية والإمارات، بحسب موقع سي إن إن:
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