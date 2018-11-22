كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سوني تطرح سماعات الرأس WF-SP900 في الإمارات

طرحت شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا سماعات الرأس اللاسلكية الرياضية الحقيقية الجديدة مع خاصية مقاومة الماء Sony WF-SP900 في دولة الإمارات، حيث تقدم هذه السماعات ميزة الاستماع إلى الموسيقى بدون الحاجة إلى الاتصال بأي أسلاك، وحتى بدون الاستعانة بهاتف ذكي أيضاً، مما يجعلها أفضل طريقة للاستماع إلى الموسيقى أثناء ممارسة الرياضة، ويسمح التصميم اللاسلكي الحقيقي بحرية التحرك من دون قيود والاستماع إلى الأغاني المفضلة مع أعلى درجات الراحة للأذن.

عند وصل سماعات الرأس WF-SP900 بالهاتف الذكي أو بالكمبيوتر من خلال تقنية بلوتوث، فإنه من الممكن الاستمتاع بالموسيقى مع سماعات الرأس هذه لمدة ثلاث ساعات (تصل إلى 12 ساعة مع العلبة الشاحنة)، ويمكن الاستماع إلى الموسيقى المخزنة في ذاكرة داخلية تبلغ سعتها 4 جيجابايت بهدف التحرك بحرية من دون أجهزة، مما يتيح تخزين ما يصل إلى 920 أغنية وتشغيل لمدة ست ساعات (تصل إلى 21 ساعة مع العلبة الشاحنة)، وتتميز أيضاً سماعات الرأس هذه بتكنولوجيا اتصالات المدى القريب NFC للإقران السهل.

تتميز سماعات الرأس الجديدة من سوني بالتقنية اللاسلكية الحقيقية وبخاصية مقاومة للماء بما ذلك المياه المالحة، وتتيح سماعات الأذن السباحة في حوض السباحة أو في البحر على عمق يصل إلى مترين عبر تصنيف IPX5/8، وهذه ميزة ممتازة في حال أردت السباحة بدون أي قيود قد تفرض عليك اللجوء إلى جهاز إضافي لتشغيل الموسيقى.

ونظراً إلى أنها مقاومة للماء، يمكن بالتالي غسلها وتنظيفها بعد التمرين، وتتميز السماعات بأنها مقاومة للغبار أيضاً بفضل تصنيف IP6X، مما يجعل منها شريكاً رياضياً ممتازاً مع درجة عالية من المتانة، وتتسم أيضاً بتصميم مريح بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأصفر والوردي، وذلك حرصًا من شركة سوني على توفير استخدام مريح وثابت وآمن، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمكن الاختيار بين أربعة أحجام للسماعات وثلاثة أحجام من الدعامات المقوسة لتعديل السماعات بشكل يناسب الأذن، ومن الممكن وضع هذه السماعات القابلة للتغيير بالطريقة التي تناسب المستخدم وبحسب النشاط الرياضي المطلوب، ويجدر ارتداء سماعات الأذن الخاصة بالسباحة للسباحة تحت الماء، والتي تأتي أيضاً بأربعة أحجام، ومن الممكن أيضاً ربطها بشريط من أجل راحة بال إضافية.

ويمكن اختيار نمط Normal الذي يسمح بسماع الأصوات اليومية الأساسية مع الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية عند تشغيل نمط الصوت المحيط Ambient Sound، أو تشغيل نمط Voice الذي يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى من دون تشويش خارجي، مع إمكانية الاستماع إلى الإعلانات وغيرها.

ويستخدم الكابل المرفق من أجل شحن العلبة الشاحنة أيضاً، ومن الممكن تشغيل تطبيقي مساعد جوجل الذكي ومساعد آبل سيري مع سماعات الرأس WF-SP900 عند وصلها بالهاتف الذكي، وهي متاحة الآن في دولة الإمارات في متاجر إلكترونيات مختارة بسعر 1199 درهم.