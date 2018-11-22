دورة ” أدب الاختلاف ” تحقق اهدافها في الشارقة وتميز بالحضور

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الشارقة: الوطن

أسدلت دورة ” أدب الإختلاف ” التدريبية، أمس الاربعاء، الستار على أخر محاضرتها الثقافية، التي نظمها المنتدى الإسلامي بالشارقة منذ الإثنين الماضي، وقدم خلالها عددت جوانب نظرية وأطر تربوية في ترسيخ ثقافة ” الأختلاف ” في تباين الأفكار، وضرورة الأخذ منهج الإعتدال والتسامح في تحقيق الأمن والتعايش المجتمعي .

ويسهم المنتدى الإسلامي في الإمارة ضمن جملة واسعة من الأنشطة وبرامج الثقافة الإسلامي المتنوعة ذات الإطر المعرفية والأكاديمية الهادفة؛ إلى على توعية الإفراد بالمبادئ السمحة للشريعة الغراء، وتشجيع الإفراد على تبني سلوكيات حميدة، وفق المنظومة القيمية والأخلاقية المحمودة التي تنادي بها التعاليم السمحة في المجتمع المتجانس.

قدم الدورة فضيلة الشيخ أحمد تركي المحاضر الاكاديمي في تدريب الأئمة بوزارة الأوقاف المصرية، وتناول عدد من الموضوعات البارزة التي تأطر لمفهوم ” أدب الإختلاف “، باعتباره سنة ورحمة إلهية في خلقه، تقوم على التفاوت في الأراء ووجهات النظر ، ويحق هذا التناغم حالة من الإستقرار والتعايش بين كافة شرائح المجتمع وفئاته، وذلك بالبحث عن البدائل انطلاقاً من الشريعة الإسلامية نصوصاً ومقاصد وأصولاً وفروعاً، والإقتداء بتطبيقات من حياة السلف الصالح وبنماذج تجارب الشخصيات تاريخية في الإدارة وفق مبدأ الإختلاف وتجنب الوقوع في الخلاف .

وإختتمت الدورة بحضور نحو 140 من المهتمين بالثقافة الإسلامية والباحثين في الدراسات الإسلامية وعلوم الشريعة، وتناول الدورة عددت موضوعات قمية حول ” أدب الاختلاف” ومنها : التعريف بالاختلاف وأهميته ، وتوضيح خصائصه وآدابه، ومناقشة لأسباب الاختلاف بين العلماء، وإستعراضاً لعدد من الدراسات التطبيقية من خلال كتاب الدورة، الذي يركز على نشر قيم التسامح والتعايش باعتبارها الركيزة الأساسية في النهج الحضاري الإنساني؛ للشريعة الغراء في تحقيق والازدهار والتكافل المجتمعي.

وأكد المشاركون في ختام الدورة على أهمية الأختلاف الهادف لإيجاد حالة من التوازن والإعتدال بين المشتركات الانسانية ( الروح، الجسد،النفس،القلب،العقل)، حيث ترتكز مصادر الشريعة الغراء على مبادئ الاحتكام والعمل بالبراهين والأخذ الحجج في جلب المصالح من جهة ، ودرء المفاسد من جهة أخرى، مما يخلق حالة من التوافق والتناعم المجتمعي .