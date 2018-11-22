الشيخة فاطمة تستقبل ضيفات حفل جائزتها للطفولة والأمومة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر الليلة قبل الماضية صاحبات السمو الملكي الأميرات من المملكة العربية السعودية الشقيقة اللاتي حضرن حفل إعلان جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة وكذلك المشاركات في ملتقى ” تحالف الأديان لأمن المجتمعات .. كرامة الطفل في العالم الرقمي”.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفل عشاء على شرف صاحبات السمو الملكي الأميرات والمشاركات في ملتقى ” تحالف الأديان لأمن المجتمعات .. كرامة الطفل في العالم الرقمي ” بحضور عدد من الشيخات والمعالي الوزيرات وقيادات العمل النسائي.

وقد أثنت صاحبات السمو الملكي الأميرات والحاضرات من ملتقى تحالف الأديان على الجهود المميزة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم المرأة والأم والأطفال محليا وعالميا.

وأعربت الضيفات عن تقديرهن الكبير لإعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحويل جائزة الأمومة والطفولة الليلة الماضية إلى جائزة دولية بحيث تستفيد منها أمهات وأطفال العالم وتفتح المجال للباحثين والخبراء بتقديم إبحاث ودراسات مميزة عن الأم والطفل تثري المكتبة الإماراتية والعالمية لما فيه فائدتهم وحمايتهم والنهوض بهم في المجتمعات التي يعيشون بها.وام