فاصل “السنع” على أثير إذاعة الأولى يحصد درع التميز في مونديال القاهرة للإعلام العربي 2018

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دبي: الوطن

حصدت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مونديال القاهرة للإعلام العربي 2018، الذي أقيم في جمهورية مصر العربية مطلع الأسبوع الماضي من شهر نوفمبر الجاري، “درع التميز” في الفاصل الإذاعي الذي تبثه الإذاعة بعنوان “السنع”.

وجاء التكريم الذي اقيم في القاهرة، مانحاً الفاصل الإذاعي الذي يعده ويقدمه سعادة/ عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث صفة: “رمزا من رموز الإتصال والتواصل الإعلامي” وذلك “تقديرا من لجنة مونديال القاهرة للإعلام العربي وعرفانا بالجهد الخلاق الذي يقدمه لوطنه من إبداع”.

بهذا الصدد، أعرب بن دلموك عن بالغ تقديره وامتنانه إلى اللجنة المنظمة واللجان المختصة في مونديال القاهرة للإعلام العربي على جهودهم البناءة والتكريم الخاص الذي حظي به واختيار هذا الفاصل الإذاعي الذي يعتبره بمثابة واجب وطني كرسّه على منبر إذاعة الأولى لتوعية ابناء الجيل الجديد وحثهم على التمسك بالروابط المجتمعية ليس فقط على المستوى المحلي بل على صعيد الوطن العربي أجمع.

وعن الفاصل قال بن دلموك: “السنع هو فاصل تراثي وطني يصب في الاخلاق العامة التي تتحلى بها جميع الشعوب العربية، وتم التعامل مع الفاصل من قبل لجنة التحكيم في المونديال على أنه برنامجا ثقافيا وليس إذاعيا وذلك لمضمونه المعنوي والإجتماعي المرتبط بالأخلاق والتراث وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الأسرة العربية الأصيلة عموما والأسر التي لا تزال مرتبطة بحياة البداوة في منطقة الخليج العربي خصوصاً.

كلمات نُقشت على صدر الدرع، اختصت بمفرداتها إذاعة تراثية محلية استلهمت مضمونها من المفردات المحلية ذات الصدى الواسع المتمثل بالفعل والعمل وبناء الفرد وبالتالي المجتمع. وتبث إذاعة الأولى يوميا موضوعين مختلفين في فاصلها الثقافي التراثي “السنع” وذلك بمعدل كل ساعتين في اليوم لتثري السامعين بمعلومات جمّه.