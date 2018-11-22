البرلمان العربي يُشارك في اجتماعات وزراء العدل العرب بالسودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقررة اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم. وافاد بيان اصدره البرلمان العربي أمس بأن رئيس الدكتور مشعل السلمي سيُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية تتضمن تطلع البرلمان العربي إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربي ومجلس وزراء العدل العرب، وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.وام

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