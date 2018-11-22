اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي تقر منح 395 قطعة سكنية جديدة لمواطني الشارقة

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الشارقة: الوطن

أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي برئاسة سعادة وليد فلاح المنصوري منح 395 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة أن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 395 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة – والمناطق الوسطى والشرقية، إضافة إلى مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح سعادته أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الاهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الاراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الاخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الايجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم اعمال اللجنة وبما يساهم بشكل ايجابي في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتعزيز الخدمات المجتمعية بمزيد من المرافق والخدمات للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة وليد فلاح المنصوري، عبد الله مطر تريم-نائب رئيس اللجنة، صالح حميد النقبي، المهندس أيمن راشد النقبي، المهندس سالم مبارك بن دلموك، سلطان محمد بوغانم، اسماعيل سالم عبيد، عبد العزيز عبيد الحصان، عبدالله سالم علي بن هويدن و خليفة سعيد حليس -مقرر اللجنة.