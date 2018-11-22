نادي مليحة يحتضن ختام كأس الامارات لرماية القوس والسهم غدا

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة : الوطن

ينظم اتحاد الامارات للرماية والقوس السهم المرحلة الاخيرة من بطولة “كإس الامارات” لعام زايد 2018 يومي غد الجمعه والسبت الموافقين 23 و24 نوفمبر الجاري على ملاعب نادي مليحة بالشارقة بمشاركة أكثر من 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 11 ناديا وهيئة رياضية هم نادي العين ونادي المدام ونادي الشارقة ونادي مليحة ونادي بني ياس ونادي الثقة للمعاقين ونادي الحمرية وابوظبي للرماة ونادي دبي للرماة ونادي البنك البريطاني .

و تأتي أهمية البطولة في كونها تحدد وبشكل حاسم ابطال الامارات والصدارة والترتيب النهائي للاعبين والاندية على حد سواء في جميع المراحل السنية وللجنسين ” رجال وسيدات”وقد أحسن اتحاد الرماية والقوس والسهم صنعا حينما تم اختيار نادي مليحة أحدث نادي ينضم للاتحاد ليكون مسرحا للبطولة ومسك الختام للكأس الغالية .

وكما هو معروف فان مسابقات القوس والسهم تشهد اقبالا كبير من العنصر النسائي قياسا بباقي الالعاب وسوف تشهد البطولة الحالية مشاركة 23 عنصرا منهن وقد وجه اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم الدعوة للمسؤولين والى جمهور ومحبي وعشاق اللعبة وعائلاتهم الى الحضور ومتابعة منافسات البطولة بنادي مليحة بالشارقة .

من جانبه أكد صلاح خادم عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات للقوس والسهم ان استراتيجية الاتحاد تهدف الى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات حتى يمكنهم من الوصول الى المستوى الذي يؤها بعضهم الى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 وهو الهدف الاسمى لجميع الرياضيين منوها الى ان اللعبة تشهد نقلة نوعية وانتشارا يدعونا الى التفاؤل