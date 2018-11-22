“صحية الوطني الاتحادي” تعقد اجتماعها الإجرائي الأول وتنتخب رئيسها

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

انتخبت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي – خلال اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقد في مقر المجلس في أبوظبي – رئيس ومقرر اللجنة وفقا للمادة / 52 / من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتم انتخاب سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيسا بالتزكية وسعادة خلفان عبدالله بن يوخة مقررا.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من .. سالم عبيد الحصان الشامسي وخلفان عبدالله بن يوخة وناعمة عبدالله سعيد الشرهان وفيصل حارب عيسى الذباحي وسعيد صالح سعيد الرميثي.

وقررت اللجنة – خلال الاجتماع – اعتماد خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وإدخال التعديلات عليه كما اطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدات الطبية على الإنجاب.

وكلفت اللجنة بإعداد خطة عمل تتضمنها الزيارات الميدانية وإعداد دراسة تحليلية لموضوع “سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية”.وام