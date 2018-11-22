محمد بن زايد: الإمارات تتبنى رؤية تنموية تقوم على الابتكار والتعليم النوعي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة واقتصاد المعرفةبحث تعزيز التعاو

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في باريس دولة إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا الصديقة و عدداً من رجال الأعمال الفرنسيين.

بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي جرى بقصر ماتنيون بباريس و حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي – علاقات الصداقة المتميزة و التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية و التعليمية والاقتصادية و الاستثمارية و السياسية وحرصهما على الدفع بأوجه التعاون والعمل المشترك إلى آفاق أرحب.

و تبادل سموه و رئيس الوزراء الفرنسي .. وجهات النظر حول المستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي و الدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بترسيخ قيم السلام و التسامح والحوار و التعايش المشترك بين مختلف الشعوب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تقوية الشراكة القائمة مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في المجالات كافة و استثمار الفرص المتاحة لتوسيع و تنويع آفاق التعاون بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي.

و أضاف سموه خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية تنموية طموحة تقوم على الابتكار والتعليم النوعي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وخلق اقتصاد مبني على المعرفة ما من شأنه فتح مجالات واسعة لتعزيز التعاون الإماراتي – الفرنسي خاصة في مختلف المجالات.

وأكد سموه حرص الدولة على إيجاد أفضل بيئة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية لتحافظ على جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار في المنطقة و العالم.. مشيرا إلى الشراكة المتينة التي أقامتها الدولة مع القطاع الخاص في مختلف الجوانب التنموية والاستثمارية من خلال توفيرها المناخ الداعم للأعمال وضمان كل المقومات اللازمة لنجاح التعاون مع القطاع من داخل الدولة و مختلف أنحاء العالم.

من جانبه رحب دولة إدوارد فيليب بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لفرنسا.. مشيدا بالعلاقات المتطورة والمشاريع الحضارية الإنسانية المشتركة بين البلدين و التي ترسخ قاعدة هامة لمسار علاقات الصداقة و التعاون بين الجانبين.. وأعرب عن تطلعه لمزيد من الشراكات النوعية المتميزة مع دولة الإمارات بما يلبي طموحات البلدين و شعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.وام