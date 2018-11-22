شرطة أبوظبي تنظم ملتقى احتفالياً باليوم العالمي للطفل

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

نظمت شرطة أبوظبي “ملتقى اليوم العالمي للطفل” بالتعاون مع مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة والشركاء الاستراتيجيين، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وركز الملتقى على الإنجازات والخدمات التي تقدمها إمارة أبوظبي لحماية الطفل ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

وجرى عرض فيديو عن مبادرات وفعاليات “عام زايد” ومقاطع لأقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” عن تنشئة الطفل ومقاطع توعوية مختلفة، وتكريم الجهات المشاركة والمتحدثين.

وأكد العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع امن المجتمع بشرطة، الحرص على الاهتمام برعاية الطفل وحمايته، معتبراً قانون وديمة واللوائح والمبادرات الاجتماعية، من الإنجازات المهمة التي تضمن له الحماية من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي، عبر نظام متكامل من الرعاية والدعم وبإشراف مختصين اجتماعيين.

وأضاف، أن الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الطفل يعتبر لبنة من لبنات بناء المجتمع القوي المتوازن، الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة لترسيخه من خلال القوانين والتشريعات، مدعومة بشبكة من مراكز الدعم الاجتماعي المنتشرة في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه أوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع أن اليوم العالمي للطفل يعد مناسبة مهمة لإبراز جهود الحكومة في الاهتمام بأطفالنا وتوفير أفضل سبل الحماية لهم وتشجيعهم للحفاظ على الأمن والسلامة العامة ، ذخراً لوطنهم والعمل على مواجهة التحديات التي يتعرضون لها بأساليب عصرية وممارسات متطورة عالمياً .

وأكد الرائد سلطان اليحيائي مدير مركز الدعم الاجتماعي في منطقة الظفرة، اهتمام شرطة ابوظبي برعاية النشء، والقيام بأدوار متنوعة لخدمة الأطفال ولتعزيز الوعي لديهم وتكريس حب الوطن، مساهمة منها في إعداد جيل متميز وواع بأهمية الدور الذي سيلعبه أطفال اليوم في قيادة المجتمع في المستقبل.

بنات زايد للسعادة المرورية

إلى ذلك، زار وفد من مجلس بنات زايد للسعادة المرورية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بمشاركة دورية الطفل، الأطفال المرضى بمستشفى برجيل بأبوظبي ، لمشاركتهم الاحتفال بيوم الطفل العالمي وإدخال البهجة في نفوسهم وإسعادهم.

وأوضحت الرائد عائشة الزعابي رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية أن اليوم العالمي للطفل مناسبة للتذكير وتوجيه رسائل توعوية الى شرائح المجتمع كافة ، لتعزيز الجهود المبذولة لحماية اطفالنا الذين هم مستقبل الدولة من خلال رعايتهم والالتزام بجلوسهم في مقاعدهم في المركبات.

محاضرة طبية

كما نظمت إدارة الخدمات الطبية في العين محاضرة بعنوان كيف نواجه أمراض الشتاء عند الأطفال ألقاها الدكتور حسام تتري رئيس قسم الأطفال بمركز القلب الطبي في العين بحضور عدد من المنتسبين والمنتسبات على مسرح نادي ضباط شرطة العين، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.