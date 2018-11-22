“أدنيك” تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من برنامج التميز الداخلي “جوائز كابيتال”52 موظفاً منهم 33 مواطناً إماراتياً و17 قسماً شارك

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أبوظبي – الوطن

كرّمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) الفائزين في الدورة الثانية من برنامج التميز الداخلي “جوائز كابيتال” والتي أطلقتها الشركة في شهر مارس الماضي لتشجيع وحدات العمل والموظفين في الشركة على تبني مفاهيم التميز والابتكار ولتعزيز روح المنافسة وتطوير عمل إداراتها المختلفة.

وقام حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، بتوزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل تكريمي أقيم اليوم (الأربعاء 21 نوفمبر 2018) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشملت الجوائز فئة الدائرة المثالية، فئة الدائرة المتميزة – الذهبية والفضية، فئة “نجم أدنيك” الذهبية والفضية بالاضافة الى فئة “أفضل خدمة”.

وأكّد حميد مطر الظاهري أن الابتكار هو جوهر رؤية ورسالة “أدنيك”، التي تفخر بتكريم الإبداع والتميز في كافة إداراتها وعلى مختلف المستويات، مشيراً إلى أن “جوائز كابيتال” تأتي في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز والتي تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز الأداء والإنتاجية في أقسامها الداخلية، ما يعزز من ثقافة التميز والجودة في قطاع سياحة الأعمال بأبوظبي، وبما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.

وقال الظاهري: “أتوجه بالتهنئة إلى جميع الفائزين بـ “جوائز كابيتال” ضمن فئاتها المختلفة من أفراد وأقسام وأدعوهم لمواصلة جهودهم من أجل تقديم الأفضل والتألق دائماً بما يعود عليهم بالمنفعة الشخصية والمهنية. ونجحت “جوائز كابيتال” في غرس ثقافة التميز والابتكار في “أدنيك” وعملت على تحسين مستويات التفاعل والتواصل بين الموظفين والتشجيع على ابتكار منهجيات وطرق جديدة لحل المشكلات سواء بين الموظفين أو على صعيد صناعة المعارض ككل. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة مدخل نحو بث روح وطاقة جديدة في الشركة بما يمنحها ميزة تنافسية تترجم إلى خطوات إيجابية من حيث توفير خدمات ترقى إلى تطلعات العملاء وتعزيز معايير الأداء المهني والمؤسسي والفردي في الشركة. وقمنا بإعادة تصميم النسخة الأخيرة من هذه الجوائز لتعكس أفضل الممارسات الدولية فيما بتعلق بالهيكلية والقبول والتقييم، ما يؤكد التزامنا المتواصل بغرس ثقافة التميز والمنافسة بين الموظفين، كما تم إجراء عملية تقييم صارمة من قبل فريق تحكيم من المقيّمين الخارجيين المعتمدين ذوي الخبرة العالية. وأود التأكيد على أن الفائزين بهذه الجوائز هم من أبدوا طريقة تفكير مختلفة وامتلكوا الجرأة لتحويل أفكارهم إلى خطوات تطويرية دعمت من النمو الاستراتيجي والتشغيلي للشركة وعززت من مكانتها على الساحة الدولية.”

وأضاف الظاهري: “نحن فخورون بمساهمة القوى العاملة الوطنية في نشر ثقافة التطور والتغيير في “أدنيك”، وهو ما يعكس حرصنا الدائم على دعم المواهب المحلية في الدولة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والتزامنا بدعم مساعي الدولة في الوصول إلى مصاف أفضل الدولة وأكثرها تطوراً في العالم.”

وبلغ عدد المشاركين في “جوائز كابيتال” من الموظفين والأقسام 52 موظفاً منهم 33 مواطناً إماراتياً، و17 إدارة هي؛ ادارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المبيعات (المؤتمرات والفعاليات) وإدارة التسويق وإدارة مبيعات المعارض وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة الفعاليات وإدارة المشتريات وإدارة الخدمات الهندسية و”أدنيك للخدمات” وإدارة عمليات مركز المعارض و”آيدكس″ و”كابيتال للضيافة” وإدارة البروتوكول والعلاقات الحكومية وإدارة الصحة والسلامة ومركز العين للمؤتمرات. وجرت عملية التقييم من قبل مقيّمين خارجيين معتمدين من الخبراء المختصين في مجال التميّز، حيث تضمنت الجائزة فئات الدائرة المثالية والدائرة المتميزة (الذهبية والفضية) والموظف المتميز (نجم أدنيك)، بالإضافة إلى فئة أفضل خدمة.