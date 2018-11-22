شراع و”غرفة الشارقة” في تحالف لتعزيز ريادة الأعمال المحلية

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الشارقة – الوطن

وقع كل من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم تهدف إلى مواصلة تطويرمجتمع ريادة الأعمال في الشارقة، واستكمالاً للدور الرئيسي المتمثِّل في تثقيف وتوجيه ودعم روّاد الأعمال الجُدد في الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقّعتها كل من سعادة نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتؤكد على أوجه التعاون بين الطرفين، وتعزيز الهدف المشترك بينهما والمتجسِّد في وضع الشارقة على الخارطة العالمية بوصفها مركزاً رائداً ونابضاً بالحياة لريادة الأعمال. هذا وقد جرى توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، والذي يُعدّ واحداً من أكبر مهرجانات ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحدث الأبرز حول ريادة الأعمال في الشارقة.

وبهذه المناسبة، قالتْ سعادة المدفع: “منذ تأسيسها قبل 40 عاماً، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة تلعب دوراً مركزياً في قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة و أساسية لتوحيد الجهود المبذولة نحو خدمة مجتمع ريادة الأعمال، حيث تسهل هذه الاتفاقية تحقيق رؤيتنا المشتركة لخلق بيئة ريادية تنبض بالحياة.”

وسيعمل هذا التحالف الاستراتيجي كمنصة تُتيح لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة المشاركة في برامج وفعّاليات شراع، في الوقت الذي ستحصل فيه الشركات الناشئة المدعومة من طرف شراع على إمكانية الوصول إلى الخدمات والمزايا التي تُقدّمها الغرفة.

وتعليقا على هذه الإنجاز، قال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع “شراع″، يندرج في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع دائرة شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لأعضائها المنتسبين من رواد الأعمال، كما يأتي استمراراً لدور الغرفة في دعم ومساندة قطاع ريادة الأعمال الذي يحظى بالأولوية ضمن العديد من مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز مثالي لممارسة وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

وأشاد العويس بجهود شراع ودورها الفاعل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتطوير قطاع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة له وخدمة رواده من خلال التدريب والتمويل والتأهيل وعبر تعزيز نجاحاتهم

وإنجازاتهم وفاعلية مؤسساتهم في الحركة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي للإمارة، لافتاً إلى أن الغرفة ستلتزم بتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع “شراع” لضمان تحقيق الاستفادة القصوى لرواد ورائدات الأعمال في الإمارة.