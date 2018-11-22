البرلمان العربي يثمن مبادرة “إمداد” الاماراتية السعودية لدعم اليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي المبادرة الإنسانية “إمداد” التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير الاحتياجات الغذائية لـ 12 مليون مواطن يمني.

وقال الدكتور مشعل السلمي – في تصريح له أمس – إن هذه المبادرة هي إمتداد لما سبق أن قدمته دول التحالف العربي للشعب اليمني والذي تجاوز 18 مليار دولار.

ونوه السلمي بالجهود الإنسانية المقدرة التي تبذلها دول التحالف للوقوف مع الشعب اليمني ونصرته ..داعياً منظمات الإغاثة الإنسانية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني إلى تكثيف جهودها لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وام