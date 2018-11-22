منصور بن محمد يكرم الفائزين في حفل التفوق الرياضي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس الفائزين في “حفل التفوق الرياضي” الذي نظمه مجلس دبي الرياضي ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي تحت شعار “طموح بلا حدود”، وذلك في فندق قصر الحبتور.

حضر الحفل معالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الرياضية ورؤساء مجالس الأندية في الدولة.

وتميز حفل التفوق الرياضي هذا العام بتزامنه مع “عام زايد” وكذلك مع عام دخول دولة الإمارات عصر الفضاء من خلال تصنيع كوادر الدولة الوطنية للقمر الصناعي “خليفة سات” ليكون العام 2018 عاما للتميز وبداية عصر جديد من التفوق في جميع المجالات.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا بترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، هم: الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، عبد الله حارب الفلاحي، خليفه سلطان بن سليمان، عبد الله الساي، وجمعه غريب.

كما كرم سموه شركة الوصل لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة القدم، وشركة النصر للألعاب الرياضية بجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وشركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية للموسم الرياضي الماضي، كما حصل قطاع الألعاب وشركة الوصل لكرة القدم على جائزة أفضل قطاع ألعاب وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، ونال نادي دبي لأصحاب الهمم جائزة أفضل ناد نوعي.

وتضمن نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة فردية تم تكريم الفائزين فيها من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهم:

– أفضل لاعب في كرة القدم: علي حسن علي سالمين من شركة الوصل لكرة القدم.

– أفضل ناشئ في كرة القدم: خليفة يوسف عتيق من شركة شباب الأهلي دبي.

– أفضل لاعب في الألعاب الفردية: مبارك محمد سالم آل بشر من نادي الوصل الرياضي.

– أفضل لاعبة في الألعاب الفردية: فاطمة يوسف عبد الله من نادي شباب أهلي دبي.

– أفضل ناشئ في الألعاب الفردية: يوسف راشد المطروشي من نادي الوصل الرياضي.

– أفضل لاعب في الألعاب الجماعية: مبارك خليفة خلفان من نادي الوصل الرياضي.

– أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية: نادية علي عبد الله من نادي الوصل الرياضي

– أفضل ناشئ في الألعاب الجماعية: الريم جاسم محمد البلوشي من نادي شباب الأهلي دبي.

– أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية: محمد خميس خلف من نادي دبي لأصحاب الهمم.

– أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية: سهام مسعود محيل الرشيدي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

– أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية: عارف حسن درويش سالم البلوشي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

ورفع سعادة مطر الطاير أسمى آيات الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي وتوجيهاته السديدة التي تمثل منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة والارتقاء بالعمل الرياضي المؤسسي والتنافسي بما يساهم في تطوير القطاع الرياضي ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية. كما تقدم الطاير بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتفضله بحضور الحفل وتكريم المتميزين والمتفوقين.

وهنأ الطاير الفائزين في مختلف الفئات من الأندية الرياضية وشركات كرة القدم ومنتسبيها الذين حصلوا على جوائز التفوق الرياضي للموسم الرياضي 2017/2018، وتمنى التوفيق والنجاح للرياضيين والأندية الرياضية وشركات كرة القدم في الموس الرياضي الحالي لتحقيق أهدافهم واسعاد جماهيرهم.وام