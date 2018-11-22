“طرق دبي” تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها البريطانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

بحث سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات والبارونة رونا فيرهيد الوزيرة البريطانية المعنية بالتجارة وترويج الصادرات سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة ونظيرتها في المملكة المتحدة في مجالات المواصلات والقطارات والمركبات ذاتية القيادة بجانب الاطلاع على خطة الهيئة لتطوير هذه المجالات.

وأشاد الطاير خلال اللقاء الذي حضره عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة والوفد المرافق للوزيرة البريطانية بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات البريطانية العامة في مجال الطرق والنقل والمواصلات.

وأطلع سعادته الوفد البريطاني على أهم المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق ووسائل المواصلات منها تنفيذ وتشغيل مشاريع قطارات تقدر تكلفتها بمليارات الدراهم بينها “مسار 2020 ” لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى منطقة أرض المعرض التي سيقام فيها معرض إكسبو 2020 دبي وكذلك تمديد الخط الأخضر لمترو دبي وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترام دبي والعديد من مشاريع الطرق المختلفة التي تشكل فرصة جيدة للشركات للدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة.

واستعرض الطاير خلال اللقاء جهود الهيئة في مجال التنقل ذاتي القيادة وتشمل مبادرات وحدات التنقل ذاتية القيادة والتاكسي الجوي ذاتي القيادة القادر على نقل شخصين وأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة والمركبة الذكية ذاتية القيادة التي تتسع لعشرة ركاب.

من جانبها أعربت البارونة رونا فيرهيد عن سرورها بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معربة عن أملها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الجانبين. وام