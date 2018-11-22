“الإمارات لرعاية الموهوبين” تطالب باستقطاب الفائزين بجائزة الإمارات للعلماء الشباب

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن:

ناقشت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين خلال اجتماعها برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس الجمعية، في اجتماعها الذي عقد بمقر الجمعية، عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت الاطلاع على تقرير حول مجموعة من الطلبة والطالبات الذين فازوا بجائزة الإمارات للعلماء الشباب في السنوات الماضية، وتخرجوا من الجامعات من مختلف دول العالم في تخصصات علمية مهمة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على أن هذه الباقة من الشباب الذين قطعوا مرحلة مهمة من مسيرة التعليم بحاجة الى رعاية ومتابعة واهتمام من قبل الجهات المعنية في الدولة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالدولة باستقطابهم، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والذهنية.

كما واطلع المجتمعون على تقرير حول برنامج المبرمج المواطن، وآلية تطبيق استراتيجية الجمعية، والتعاون مع أكاديمية شرطة دبي فيما يتعلق باختبارات الذكاء لطلبة الأكاديمية وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين، وتخصيص مركز لقياس القدرات والابتكار لكلية شرطة دبي.

وحضر الاجتماع الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وفاطمة الدربي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

من جانب آخر تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان من منيرة صفر الجائزة التي حصلت عليها الجمعية من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدولة الكويت الشقيقة، مؤخراً تقديراً لدورها الرائد في التنمية المستدامة، حيث تم اختيارها من بين كافة الجمعيات الأهلية التي تقدمت من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.