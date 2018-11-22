شرطة أبوظبي تنظم ورشة بناء السيناريوهات المستقبلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

نفذت إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي ورشة عمل متخصصة حول أهمية بناء السيناريوهات المستقبلية بمشاركة 10جهات حكومية.

وأوضح الرائد الدكتور مصعب الشرياني، مدير إدارة الإبتكار واستشراف المستقبل بالإنابة، أن الورشة ركزت على إعداد سيناريوهات استشراف المستقبل كإحدى مراحل إنجاح عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات المستهدفة، وناقشت كيفية بناء السيناريوهات وتوصيفها عبر توليد الأفكار المبتكرة، وتحفيز التفكير بشكل مختلف، ودعم العمل الجماعي، وبناء القدرات الوطنية المؤهلة.

وتضمنّت الورشة أنشطةً متعددة، منها إعداد وتوصيف مجالات استشراف المستقبل، واستخدام أداة دولاب المستقبل. كما اطلع الحضور على تاريخ الدراسات الاستشرافية، والمصطلحات التي تسهم في دعم منهجية استشراف المستقبل بالقدرات والممكنات اللازمة لنجاحها.

واستعرضت عدد من المفاهيم، منها الاستشراف المستقبلي الذي يعدّ مدخلاً للتخطيط الاستراتيجي، وإطار التفكير من الخارج إلى الداخل، ومخروط المستقبل المتعدد، ومعرفة أنواع المستقبل الذي يشمل “الممكن والمعقول والمحتمل والمنشود”، وقراءة المتغيرات بطريقة علمية، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفرص المتاحة.

وشارك بالورشة مكتب أبوظبي التنفيذي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبترول، دائرة القضاء، دائرة النقل، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الصحة، دائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.