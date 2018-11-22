أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم الدورة التنشيطية الثانية للقضاة في محاكم العين

أبوظبي-الوطن:
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، الدورة التنشيطية الثانية لأعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم العين. وذلك في إطار التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، بهدف تجويد الأحكام ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الأصعدة، مما يساهم بالارتقاء بالعملية القضائية وضمان جودتها.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إقامة هذه الدورات التنشيطية للسادة القضاة وأعوانهم، لدورها في إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال مناقشة الأراء حول أهم الممارسات والاشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة، مما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة.
من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن الدورة التي تواصلت على مدى يومين؛ تناولت عدة محاور أهمها، دور مكاتب إدارة الدعوى ومفهوم الجلسة الأولى والحضور، إعادة المأمورية للخبير من رول المحكمة، الأساس القانوني لدعوى الرجوع ودعوى الضمان، إضافة إلى الأخطاء الشائعة في كل من قضايا الأحوال الشخصية وقضايا التركات من واقع مخرجات التفتيش القضائي .
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