تأثير إيجابي لمبادرة “3 أيام من التخفيضات الكبرى” على قطاع التجزئة في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

تعود من جديد مبادرة “3 أيام من التخفيضات الكبرى” في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يستمتع المقيمون والزوار بعروض وخصومات على أبرز العلامات التجارية، وسيحظون في الفترة ما بين 22 حتى 24 نوفمبر بعروض استثنائية وتخفيضات تصل نسبتها إلى 90% لدى أكثر من 1500 متجر مشارك والتي تشمل أشهر متاجر الأزياء والإلكترونيات والعناية بالجمال المتواجدة في مختلف المراكز التجارية في دبي.

تُقام هذه المباردة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في المدينة. وقد أبرزت مشاركة المتاجر والعلامات التجارية أهمية هذه الحملة في عامها الثاني ودورها في تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.

وبهذه المناسبة، قال?فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين?وعُمان)، مراكز التسوق، “ماجد الفطيم العقارية:?””استقطبت مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى السابقة، التي نظمت في إطار مبادرة التقويم?السنوي لقطاع التجزئة في دبي، آلاف الزوار والمتسوقين إلى مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، وقد أثبتت نجاحها كإحدى أهم المبادرات التي تساهم في تعزيز زخم مبيعات قطاع التجزئة الذي يشكل أحد ركائز قطاع السياحة في دبي. وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نحرص دائماً على توفير أفضل تجارب التسوق في كافة مراكزنا المنتشرة في دبي، ونعد بمواصلة دعم فعاليات التجزئة والتجارب الحصرية المختلفة المقررة بدبي?خلال نوفمبر?والمشاركة الواسعة فيها”.

ومن جانبه قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوّق في مجموعة الفطيم العقارية: “ستكون مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى في ’دبي فستيفال سيتي مول‘ هذا العام الأضخم على الإطلاق، حيث تستمر الخصومات المميّزة لمدة ثلاثة أيام. وسنقدم جوائز نقدية فورية لجميع المتسوقين الذين سيستخدمون بطاقة هدايا دبي فستيفال سيتي مول الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونتطلع لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالعروض الترويجية والأسعار المخفضة بالتعاون مع شركائنا في قطاع التجزئة”.

ومن ناحيته قال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز :”تقدم مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة ولاسيما في هذا الوقت الذي نحتفل فيه بمرور عشر سنوات على افتتاح ’دبي مول‘. ويمكن للزوار الاستفادة من الخصومات التي تقدمها أكبر مجموعة من المتاجر، وذلك بالتزامن مع قرب موسم احتفالات نهاية العام. ويسرنا أن نقدم للعملاء فرصة استثنائية للفوز بأميال ’سكاي واردز‘ مضاعفة ضمن ’برنامج إعمار مولز للمكافآت‘ على جميع المشتريات خلال هذه الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى باقة رائعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية. ونحن على ثقة بأن مثل هذه المبادرات ستساهم في دعم نمو قطاع التجزئة في دبي، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية أولى للتسوق والترفيه والسياحة”.

يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي للحصول على المزيد من المعلومات www.3daysupersale.com و #SuperSaleDXB للاطلاع على آخر المستجدات حول مبادرة “3 أيام من التخفيضات الكبرى.”