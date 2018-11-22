كلنا شرطة تطلع على التجربة البريطانية في التطوع

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

زار وفد من قسم “كلنا شرطة” بإدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبو ظبي، شرطة نورث يوركشاير في بريطانيا، للتعرف على تجربتها في مجال تطوع أفراد المجتمع للعمل والتعاون مع الشرطة.

وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات والمهارات والتعرف إلى أفضل الممارسات المعتمدة لدى الشرطة البريطانية بما يعزز من تحسين مؤشرات العمل التطوعي، والتعاون في المجالات الامنية.

كما تعرفت شرطة نورث يروكشاير البريطانية على أهداف مبادرة “كلنا شرطة” التي تجسد مفهوم ثقافة العمل التطوعي والانساني، وزيادة الوعي المجتمعي، ونجاحها في تحقيق التواصل مع أفراد المجتمع، وجرى في نهاية الزيارة تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.