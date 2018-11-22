الامارات | شرطة رأس الخيمة تطلق حملة للحماية من سرقة محتويات المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تطلق حملة للحماية من سرقة محتويات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضباط من إدارة الإعلام خلال توزيع منشورات توعية. من المصدر

أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة توعية بعنوان «السرقة من المركبات»، وتوزيع نشرات توعية بلغات عدة على السائقين ومرتادي الطريق، من قبل ضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بهدف نشر الثقافة الأمنية وحماية المركبات وتحصينها من السرقة، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، والإسهام في نشر التوعية على كل شرائح المجتمع.

وحرصت شرطة رأس الخيمة على تنفيذ حملات تركز على نشر الثقافة الأمنية، وخلق مجتمع محصن من السلوكيات غير القانونية، وتثقيف المجتمع بالإجراءات الصحيحة، ورفع درجة وعيهم والانتباه للآخرين الذين يحاولون تشتيت انتباههم وسرقة محتوى المركبة، خصوصاً بعد سحب أموال من البنوك، وتأتي الحملة في سياق الجهود الرامية لتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة للجمهور على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وتضمّنت المنشورات طرق حماية المركبة من السرقة، التي تمثلت في إقفالها جيداً عند النزول منها، وعدم ترك المقتنيات الثمينة داخلها، وعدم تركها في مكان معزول فترة طويلة، وتركها في مكان آمن عند السفر، وأوضحت المنشورات آلية التواصل والإبلاغ في حال الاشتباه بأي سلوك غريب على الرقم: 050/‏‏7669229 أو 999.