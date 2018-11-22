الامارات | «المؤبد» على البريطاني ماثيو هيدجز

شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤبد» على البريطاني ماثيو هيدجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية نطقت بالحكم، أمس، على المتهم ماثيو هيدجز (بريطاني)، بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه، واعترف خلالها تفصيلياً بالجرائم التي ارتكبها، في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات، وفق الدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلاً عن متابعة ممثلين لسفارة دولته.

وأضاف الشامسي أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية، خلال جلسات المحاكمة السابقة، واستنفد خلالها كل وسائل الدفاع، وبعد أن أبدى محاميه كل أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات، وبعدها قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة أمس.

وأوضح النائب العام أن الحكم، الذي صدر أمس، لا يعد حكماً نهائياً، إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجدداً، بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكل أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه، وهي إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات، وفقاً لدستورها وقوانينها.

• المحاكمة تمت بحضور ممثلين عن السفارة البريطانية.