الامارات | تخصيص 395 قطعة أرض سكنية للمواطنين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 395 قطعة أرض سكنية للمواطنين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اللجنة المؤقتة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي. من المصدر

أقرّت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، برئاسة وليد فلاح المنصوري، منح 395 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن طلبين لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة. وقال المنصوري، إن اللجنة قرّرت اعتماد 395 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية ومدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، التي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، فيما اعتذرت عن طلبين لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، بما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتعزيز الخدمات المجتمعية بمزيد من المرافق والخدمات للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.

• «لجنة التخصيص» اعتذرت عن طلبين لعدم استيفاء الشروط.