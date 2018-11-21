جامعة عجمان تنظم يوما مهنيا لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات

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عجمان: الوطن

نظمت إدارة التدريب والتوظيف بعمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان يوما مهنيا لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، حضره طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الخريجين وممثلي بعض الشركات المتخصصة.

ألقى كل من الدكتور عبد الحق النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، والدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة، والدكتورة ميرنا نشوقي عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بالإنابة، كلمات أكدوا فيها على أهمية تنظيم فعاليات تفتح آفاقا واسعة أمام الطلبة وتساهم في توعيتهم بسوق العمل ومتطلباته، وكل ما هو جديد فيه، كما ترفد هذه الفعاليات الطلبة بالخبرات العملية اللازمة.

وتخلل اليوم المهني ورش عمل تدريبية قدمها أهل الاختصاص، حيث قدم المهندس فراس فخرالدين من شركة مايكروسوفت ورشة تدريبية تفاعلية بعنوان “الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية من شركة مايكروسوفت”، وقدمت الدكتورة منار أبو طالب مساعدة العميد في كلية العلوم بجامعة الشارقة ورشة تدريبية بعنوان “اكتشف إمكاناتك واصنع مستقبلك المهني بنفسك”. كما قدمت الأستاذة منال الأنصاري مديرة الإبداع في بنك دبي الوطني، ورشة عمل تمحورت حول الإبداع الوظيفي.

وترأست الأستاذة أمينة أبو شرخ جلسة نقاش حوارية مع عدد من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات من الذين تقلدوا مناصب مرموقة في الشركات والمؤسسات وهم: المهندس أنس زكريا مدير تكنولوجيا المعلومات في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، والمهندسة فاتن شويده مديرة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في حكومة دبي، والمهندسة لبنى محمود مديرة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسةEPFL، والمهندس سامح علاء والذي يعمل في هندسة أمن المعلومات ببنك أبوظبي الإسلامي. وقد شارك المتحدثون الحضور من الطلبة والخريجين خبراتهم الوظيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية اليوم المهني، تم إجراء عدد من المقابلات الشخصية التجريبية لمجموعة من الطلبة المتوقع تخرجهم في كلية تكنولوجيا المعلومات. كما تم تكريم المتحدثين الرئيسيين في الفعالية بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.