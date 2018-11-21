الامارات | مواطنة تستنجد بالشرطة والجمهور للبحث عن ابنها المفقود

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تستنجد بالشرطة والجمهور للبحث عن ابنها المفقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنجدت مواطنة عبر برنامج البث المباشر على أثير برنامج الرابعة والناس الذي تبثه إذاعة عجمان الشرطة والجمهور وجميع المسؤولين، للبحث عن ابنها المتغيب عن المنزل منذ 4 أيام، والبالغ من العمر 15 عشر عاماً، لافتة إلى أنها أبلغت الشرطة منذ وقت الحادثة، ولم تجده إلى الأن.

وقالت والدة الطفل "أم عبدالله" إن ابنها تغيب عن منزل العائلة في بداية الأسبوع الجاري، ولم يعد إلى البيت، وعندما شعرت بطول غيابه بدأت رحلة البحث عنه.

وتابعت.. على الفور قمت بإبلاغ الشرطة التي بدأت في البحث والتحري على الفور، مشيرة إلى أن ابنها يتعرض لتغيرات سلوكية في حياته اليومية بسبب سن المراهقة، لافتة خلال بكائها إلى أنها تريد معرفة أي معلومة عن ابنها حتى تطمئن عليه.

وأوضحت بأن بيتها تعرض لحادثة حريق قبل فترة من الزمن واحترقت غرفة ابنها المفقود، وتمكن ابنها من النجاة.

ولفتت إلى أنه وصلها خبر بأنه تم مشاهدة ابنها بالقرب من سوق الذهب في عجمان، وتواصلت مع الشرطة وأبلغتهم عن ذلك، ولكن لم يستطيعوا التوصل لشيء لغاية الأن، مشيرة إلى أنها لاحظت بعض التغيرات على ابنها في الفترة الأخيرة، ووجدت في أحد الأيام مدواخا بحقيبته بعد عودته من المدرسة، وراجعت المدرسة، وطلبت منهم متابعة الأبناء خصوصاً سن المراهقة حيث يتعرض فيها الشاب لتغيرات كثيرة جسدية وعقلية.

وتواصل القيادة العامة لشرطة عجمان عمليات البحث عن الطفل المتغيب، فيما أبدى عدد من أفراد المجتمع استعدادهم للتعاون في عمليات البحث متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتنسيق فيما بينهم أملا في العثور على الطفل.