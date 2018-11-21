“أراضي دبي” توقع مذكرة تفاهم مع “ماجد الفطيم”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة والرائدة في قطاع التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك انطلاقاً من حرصهما على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بينهما، وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة المتعاملين بمختلف فئاتهم. ووقّع على المذكرة سعادة جمعة بن حميدان، نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بينما وقعها عن “ماجد الفطيم”، هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في “ماجد الفطيم العقارية”.

وقال سعادة جمعة بن حميدان، نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “أن المذكرة الجديدة تعزز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق رؤية دبي الذكية، وجعلها مركزاً للمال والأعمال والسياحة في المنطقة، مشيراً إلى أن الطرفين سيعملان على تشجيع الابتكار وزيادة رضا المتعاملين وإسعاد الناس عموماً.”

وأضاف بن حميدان: “من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة، سنعمل سوياً على تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والارتقاء بها. ويمكننا تحقيق هذا الهدف عن طريق الاتصال المستمر، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والمعلومات والدراسات على كافة المستويات. وسيكون هناك نوع من التنسيق في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز المبادرات، بما في ذلك الترويج العقاري، والتعاون في عمليات الربط والتكامل في الأنظمة الإلكترونية.”

من جهته، قال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في “ماجد الفطيم العقارية”: “نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ونتطلع إلى أن نواصل القيام بدور رئيسي في مساعدة دبي على تحقيق رؤيتها المتمثلة في التحول إلى مدينة ذكية. ومن خلال هذه الشراكة، فإننا نقوم باتخاذ خطوة إلى الأمام نحو الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء. ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيمكّننا من تحسين سهولة تقديم الخدمات إلى عملائنا وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للقطاع العقاري على مستوى المنطقة.”

وبموجب المذكرة، يلتزم الطرفان بالعمل على تسهيل تبادل أفضل الممارسات للإبداع والابتكار في مجالات العمل المشتركة، وسيعمل أيضاً على بناء علاقات تعاون فعّالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، لكل طرف منهما.