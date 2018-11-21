الإمارات للشحن الجوي تنال جوائز في المملكة المتحدة والبرتغال

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نالت الإمارات للشحن الجوي لقب “ناقلة العام للشحن” خلال حفل جوائز “غلوبال فريت” الذي تنظمه نشرة “لويدز لودرينغ ليست” أقدم مطبوعة متخصصة في صناعة الشحن.

وتسلم الجائزة روس بارنيت مدير الشحن في طيران الإمارات “المملكة المتحدة” خلال الحفل الذي أقيم في لندن مؤخرا بحضور عدد كبير من ممثلي صناعة الشحن العالمية.

ويقام حفل جوائز “غلوبال فريت” سنويا لتكريم ومكافأة الأفكار المبتكرة والإنجازات التي ترسي معايير التميز في صناعة الشحن.

ونالت الإمارات للشحن الجوي أرفع جائزة وهي “ناقلة العام للشحن” نتيجة لعملية تصويت من مرحلتين حصلت خلالهما على أكبر عدد من أصوات قراء المجلة المتخصصين في مجال الشحن والموردين ويعكس ذلك ثقة العملاء بالناقلة ونجاح منتجاتها وخدماتها المبتكرة.

وبالإضافة إلى ذلك نالت الإمارات للشحن الجوي للسنة السادسة على التوالي لقب “أفضل ناقلة شحن في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء” ضمن النسخة الـ 17 من جوائز ناقلات العام للشحن التي تمنحها مجلة الشحن البرتغالية الرائدة “ترانسبورتس آند نيغوسيوس Transportes & Negocios”.

وتسهل الناقلة عمليات الشحن الدولية بين البرتغال وباقي أنحاء العالم منذ عام 2012 من خلال نقل السلع كالإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنسوجات والملابس من لشبونة التي تخدمها طيران الإمارات برحلتين يوميا بطائرات البوينج 777.

وقال جيفري فان هيفتن نائب رئيس مبيعات الشحن العالمية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا أن حصولنا على هذين اللقبين في المملكة المتحدة والبرتغال يعد بمثابة تأكيد على نجاح استراتيجية أعمالنا التي تتمثل في وضع العميل أولا ومكافأة على الجهود التي يبذلها فريق عملنا في دبي وفي جميع أنحاء العالم.

وتتعاون الإمارات للشحن الجوي بشكل وثيق مع العملاء وشركاء سلاسل التوريد لابتكار حلول شحن متخصصة تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف الصناعات.

وأطلقت الناقلة عددا من الحلول التي ساهمت في ترسيخ معايير جديدة لصناعة الشحن الجوي وتشمل “الإمارات فارما” لشحن الأدوية الحساسة للحرارة و”الإمارات فريش” للمنتجات سريعة العطب و”الإمارات ويلز″ للسيارات و”الإمارات بتس″ للحيوانات الأليفة وغيرها.

وتعد “الإمارات للشحن الجوي” أكبر ناقلة جوية عالمية للشحن وتستخدم طاقة الشحن التي توفرها طائرات الأسطول التي يبلغ عددها حاليا 270 طائرة حديثة منها 14 طائرة مخصصة للشحن “3 طائرات بوينج 777F وطائرة من طراز بوينج B747F”.

وتوفر الناقلة مرافق وتجهيزات شحن مبرد ضخمة في مركزي “الإمارات سكاي سنترال” بدبي لنقل المنتجات الحساسة للحرارة مثل الأدوية والمنتجات سريعة العطب.

وزاد إجمالي الشحنات التي نقلتها الإمارات للشحن الجوي خلال السنة المالية 2017/ 2018 على 2.6 مليون طن. وام