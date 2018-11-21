“ثقافة أبوظبي” تبحث التعاون الصحي مع وفد صيني

أبوظبي – الوطن:
استقبلت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وفداً صينياً يضم أكثر من 10 أخصائيين في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك أصحاب شركات ورؤساء تنفيذيين ومديرين.
يهدف هذا اللقاء إلى تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات لتطوير الخدمات في مجال الرعاية الصحية باعتباره أحد أهم القطاعات لتوفير أرقى معايير الحياة الصحية للمجتمع المحلي والسياح، بما يسهم في تعزيز مكانة العاصمة وموقعها كوجهة سياحية علاجية مفضلة عالمياً.
التقى أعضاء الوفد بالقائمين على اثنين من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي، وهم “كليفلاند كلينك أبوظبي” ومستشفى “إن إم سي رويال”، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما شارك الوفد في نقاشات بناءة تناولت الابتكار والخطط المستقبلية للقطاع، وتعرف أعضاء الوفد على تسهيلات تأسيس مكاتب وبرامج للرعاية الصحية في العاصمة الإماراتية ضمن مواقع مختلفة مثل سوق أبوظبي العالمي.
واشتمل برنامج زيارة الوفد على فعاليات متنوعة في فنادق “قصر الإمارات” و”أبراج الاتحاد” و”روزوود”. كما حظي أعضاء الوفد بفرصة زيارة بعض المواقع السياحية الأكثر شعبية في أبوظبي، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي.
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