شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لترسيخ قيم زايد الخير لمستخدمي حافلات النقل العامبالتعاون مع دائرة النقل

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة النقل، مبادرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز أفراد الجمهور على استنباط الحكمة من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في تعزيز السلوكيات الإيجابية في مجتمعنا والابتعاد عن كل ما يخالف القوانين والأنظمة.

وأوضح العميد إبراهيم سلطان الزعابي مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي أن المبادرة عبارة عن نشر فيديو تعريفي يركز على أقوال القائد المؤسس وإنجازاته ويبث لمستخدمي حافلات النقل العام للتعرف إلى شخصية القائد وجهوده في مسيرة الاتحاد وحكمته ورؤاه في مختلف قضايا الحياة .

وأضاف: “لقد تعلمنا من زايد الخير الكثير ، تعلمنا الاستفادة من ترسيخ القيم الإيجابية في حياتنا والتي تتوافق مع القوانين والأنظمة والابتعاد عن الشبهات”.

وكانت إدارة أمن وسائل النقل، التقت بوفد من دائرة النقل في أبوظبي، لمناقشة تفعيل المبادرة عن طريق شاشات الحافلات العامة، وذلك في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي.

وقال المقدم علي مبارك الجنيبي رئيس قسم أمن وسائل النقل- أبوطبي (مسؤول المبادرة) جاءت الفكرة بهدف ترسيخ قيم زايد الخير وخصوصاً لمستخدمي حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي لمشاهدة الفيديو الذي يحكي عن القائد المؤسس وجهوده في تأسيس الدولة وأقواله الحكيمة التي تقدم النصائح والإرشادات الهادفة في المجتمع .وام