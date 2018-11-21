” المالية” تنظم ورشة عمل وندوة بعنوان “تطبيق الآليات المتعددة الأطراف والضرائب في ظل العالم الرقمي “بحضور أكثر من 55 مشارك من أكثر من 15 دول

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

في إطار سعيها لتحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتفعيل دور الدولة وتمثيلها في المنظمات العالمية والإقليمية، تنظم وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل بعنوان “تطبيق الآليات المتعددة الأطراف والضرائب في ظل العالم الرقمي”، والتي انطلقت أعمالها صباح أمس في دبي ولغاية 21 نوفمبر 2018.

وشارك في ورشة العمل أكثر من 55 مشارك من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطيران الامارات، وطيران الاتحاد، وشركة مبادلة، وغيرهم من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

وعن هذه الورشة، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تأتي هذه الندوة ضمن مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من الندوات بشأن الضرائب الدولية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة الرابعة من 2016 -2018، حيث تعمل هذه المذكرة على توفير المساعدات الفنية فيما يخص اتفاقيات الضرائب، والقضايا المرتبطة بالضرائب الدولية لدول منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا وآسيا، وضمان معرفتهم بأحدث التطورات والمستجدات للسياسات الضريبية وأفضل الممارسات حول هذا الشأن.”

وأشاد سعادته بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تسعى وزارة المالية إلى تعزيزها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة. وقال سعادته: “نجحت استراتيجية وزارة المالية في المفاوضات على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث تم التوقيع على 118 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، لتشمل معظم شركاء الدولة التجاريين، لتحقق الوزارة بذلك التوازن الاقتصادي مع تلك الدول، عبر إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثمارات الدولة السيادية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الدولي.”

وركزت ورشة العمل على التطورات الرئيسية في مجال الضرائب على الصعيد الدولي، وفي مقدمتها أطر تنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف والإجراءات المرتبطة تآكل القواعد الضريبية وتحويل الأرباح MLI ومعاييرها وأحكامها الرئيسية، وآثارها المتوقعة، والتطورات المرتبطة بفرض الضرائب على التعاملات الرقمية العابرة للحدود، وآليات تطوير حلول متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالأصول المالية الرقمية.

وكانت مجموعة الـ 20 قد أوكلت لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد ووضع الحلول الممكنة، واعترافاً بالدور الرئيسي من المنظمة بأهمية التعاون والتفاهم، من خلال الحوار الإقليمي، والتطبيق السليم لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية، فقد تم وضع برنامج ورشة العمل ليتطرق إلى مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالمجالات الضريبية، شاملة تطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف الخاصة بمنع تآكل القواعد الضريبية وتحويل الأرباح، والتعريف بالمواد الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف، ومستجدات عمل المجموعة التخصيصية حول هذه الاتفاقية وتأثيرها على الاتفاقيات الحالية، إلى جانب الأعمال الحالية للمنظمة حول تطبيق مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتقييم النظراء، فضلاً عن مناقشة التطورات المتعلقة بالضرائب العابرة للحدود والفرص ذات العلاقة بالعملات الرقمية.

وأضاف سعادته: “وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2018 على الاتفاقية متعددة الأطراف، والتي تشمل أكثر من 80 ولاية قضائية، على أن يبدء العمل بها اعتباراً من 1 يونيو 2019، كما اعترفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لناحية بناء شبكة ضريبية متطورة وفعالة، وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية مع المنظمة بالانسجام مع الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى إبراز دور الدولة الإيجابي في الساحة العالمية، ورفع ترتيبها في المؤشرات الدولية، وبهدف الاستفادة من سياسة وبرامج التدريب الخاصة بالمنظمة، لبناء القدرات وتدريب الكفاءات في مجال الإدارة المالية، ضمن الدولة ودول المنطقة.”

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً اقليمياً للحوار الاقليمي، بعدما أبرمت الدولة أول مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007 وتم تمديدها لفترة رابعة الآن، بهدف سد الفجوة المعرفية والتقنية في مجال المعاهدات الضريبية، وذلك من خلال عقد ورش عمل تخصصية تنظمها المنظمة لثلاث سنوات للمسؤولين عن المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات الضريبية في الدول المستهدفة، للارتقاء بفهم دول المنطقة للاتفاقيات الضريبية وأهدافها وآليات تفسيرها وتنفيذها. ووصل متوسط المشاركين في هذه الورش 50 متدرب سنوياً، كما عملت هذه الورش على تطوير فهم دول المنطقة للاتفاقيات الضريبية وأهدافها وآليات تفسيرها وتنفيذها، كما أتاحت المجال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوصول إلى فهم أعمق للنظم الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.