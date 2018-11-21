شرطة دبي تطلق “ماراثون صوت الطفولة للرياضة” الجمعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي- الوطن

استقبل العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الممثل الهندي العالمي سونيل شيتي، وذلك في إطار استعدادات شرطة دبي لإطلاق “ماراثون صوت الطفولة للرياضة” بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم الجمعة الموافق 23 من شهر نوفمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، وتحدي دبي للياقة البدنية.

ورحب العميد المر بالممثل الهندي العالمي سونيل شيتي، مشيدا بجهوده في مجال نشر الثقافة الصحية واللياقة البدنية من خلال برنامجه الشهير ” ميشن فت انديا”، الذي يستمر لعدد 120 يوما محفزا أفراد المجتمع للانضمام إلى أكبر حركة لياقة بدنية في الهند.

وقال العميد المر إن الماراثون تنظمه شرطة دبي برعاية سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ويشارك فيه عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وأكثر من 1500 طالب وطالبة من مدارس حكومية وخاصة، كما يتزامن مع الاحتفال العالمي بحقوق الطفل، ومبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، مضيفا أن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل واحترامها، ونشر ثقافة حمايتها، وتعريف الأطفال بحقوقهم كافة من تعليم وصحة وغذاء ومياه وحياة كريمة وحرية وخلافه، ليتمكنوا من المطالبة بها والدفاع عنها، وعدم السماح لأي شخص بانتهاكها أو ممارسة العنف والإساءة معهم.

وأكد أنهم سعداء بحضور مريم الحوسني سفيرة المستقبل لدولة الإمارات في فرنسا، وبمشاركة الممثل سونيل شيتي بالماراثون، لاسيما وأنه شخصية مؤثرة ومشهورة، وله باع طويل في مجال اللياقة الصحية والبدنية، موجها شكره إلى كافة الحاضرين والمساهمين في الحدث، لإيصال صوت الطفولة وتشجيعهم على ممارسة حقهم القانوني في التمتع بصحة جسدية وذهنية ونفسية عالية.

بدوره، قال العميد عارف محمد أهلي مدير إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الماراثون سيعقد يوم الجمعة القادم في كايت بيتش جميرا، بمشاركة كبيرة من الأطفال، مؤكدا أن الحدث من شأنه نشر وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق الطفل التي كفلها له القانون، وتحقيق الرسالة التوعوية والتثقيفية التي تحرص إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة على تعزيزها ونشرها بين أفراد المجتمع.

من جهته، وجّه الممثل العالمي سونيل شيتي شكره لشرطة دبي على دعوته للمشاركة في ماراثون صوت الطفولة للرياضة، مؤكدا أن هذا النوع من الفعاليات يدعم الجهود الدولية لحماية حقوق الطفل، ويسلط الضوء على ضرورة منح هذه الفئة المستضعفة كافة متطلباتها في الحياة ومنها التمتع بصحة ولياقة عالية، وممارسة حياتهم أسوة بغيرهم دون انتهاك أو عنف أو إساءة، داعيا الجميع إلى المشاركة في الحدث ودعم صوت الطفولة.

وأوضحت السيدة فاطمة البلوشي رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة، ومنسقة الحدث، أن فعاليات الماراثون ستشهد إقبالا كبيرا من شخصيات بارزة حريصة على المشاركة ودعم صوت الطفولة، مضيفة أن الماراثون الذي ينطلق يوم الجمعة القادم في الساعة الرابعة عصرا، تتخلله فعاليات تضفي أجواء مرحة للأطفال ومسابقات حماسية وتفاعلية، منها برنامج جري المرح للمرحلة العمرية من 6 – 12 عاما، وجري المحترفين من عمر 13-18 عاما، وفقرات تقديمية من الأطفال، ومعرض مصاحب، وعرض للدراجات النارية والسيارات والقوارب المائية، كما سيتم توزيع هدايا على جميع الأطفال المشاركين في الحدث.